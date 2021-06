Nicole Cherry, anunț neașteptat despre sarcina ei. L-a uimit și pe Cătălin Măruță

După ce a a anunțat pe Instagram că este însărcinată, Nicole Cherry a intrat azi în legătură directă cu Cătălin Măruță, în emisiunea La Măruță, unde a vorbit despre sarcina ei.

Nicole Cherry este în culmea fericirii. Artista este însărcinată în trei luni și va naște în preajma zilei sale de naștere. Nu a vrut însă să dezvăluie sexul copilului, ci a spus că o va face tot pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, și părinții lui Nicole Cherry sunt extrem de fericiți că vor deveni bunici.

”Sunt si mamica, sunt nemachiata acum. Eu o anuntasem pe mama, cumva toti stiau ca ne dorim un copil, cand i-am anuntat ca sunt insarcinată au fost foarte fericiti. Sunt insarcinata in trei luni. Nu zic daca e fata sau baiat, o sa zic asta pe Instagram. Cert este că e unul, nu sunt gemeni. Cand am aflat ca sunt insarcinata m-am bucurat, fiind primul nu conteaza daca e fetita sau baiat, sanatos sa fie copilul. Am 22 de ani, o sa imi fac un cadou de ziua mea, o sa nasc cam în preajma zilei mele de naștere, o sa fie în zodia Sagetator copilul. Dacă ajung la 150.000 de like-uri pe Instagram o să pun o poză prin care anunț ce o să am, așa că lumea trebuie să dea like”, a spus Nicole Cherry, în direct, în emisiunea La Măruță.