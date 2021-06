Încurcate sunt căile showbiz-ului românesc! Nimeni nu se aștepta să existe o legătură între Irisha de la Survivor România și cunoscuta artistă Nicole Cherry, dar iată că totul este posibil atunci când vine vorba despre vedete! Cele două au anunțat că s-au decis să colaboreze, așa că fanii au fost surprinși.

Frumoasa Irisha i-a atras atenția artistei Nicole Cherry! Cele două au decis să colaboreze pentru un nou proiect uriaș, anume pentru campania unei noi colecții realizată chiar de cântăreață pentru brand-ul său. Acestea și-au ținut fanii din mediul virtual la curent cu tot ce au făcut, așa că fotografiile în care fosta concurentă de la Survivor România apare în outfit-uri extrem de senzuale au fost apreciate de admiratori.

Se pare că vedetele s-au înțeles extrem de bine, mai ales pentru că Nicole Cherry le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj la finalul shooting-ului la care a participat și Irisha, declarându-se fericită de ce a obținut. Vedeta abia așteaptă să le dezvăluie tuturor fotografiile în care apare și fosta concurentă de la Survivor.

De asemenea, Irisha și-a dorit să știe toată lumea ce colaborare frumoasă a realizat cu Nicole Cherry. Fosta concurentă de la Survivor s-a destăinuit pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit tuturor că a fost un proiect obositor, greu, dar extrem de frumos. Aceasta a îmbrăcat piesele propuse de cântăreață și s-a simțit incredibil, așa că își dorește să o vadă toată lumea în ținutele ce vor fi lansate de curând.

„Vai, Dumnezeule mare, am ajuns și acasă. Pe o scară de la 1 la 10, dacă mă întrebați cât de obosită sunt, cam 110. Hai să recapitulăm puțin ziua de astăzi pentru ca să vă dați seama prin ce am trecut și cum mă simt acum. M-am trezit la ora 6:30, am lenevit până la 6:40, ați văzut și voi pe story. La ora 8 ne-am întâlnit toți ca să plecăm spre Constanța.

În jur de 11 am ajuns la Constanța, am intrat imediat la păr, make-up. Am băut cafeluța printre tot ce v-am povestit până acum. (…) Am ieșit în larg, am făcut o serie de poze cu unele ținute senzaționale, mi-au plăcut foarte mult. (…) Pozele și campania o să fie gata în cel mai scurt timp posibil.”, a spus Irisha pe Instagram.