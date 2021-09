Nicola, victima unui incident în trafic: “Eram umflată. Am dat cu faţa de geam”

Celebra solistă de muzică ușoară, Nicola, a ieșit de ceva vreme din lumina reflectaorelor. Pe de-o parte și-a dorit o perioadă de liniște, pe de altă parte a avut și probleme în familie. În urmă cu un an mama vedetei deceda, iar pierderea a determinat-o pe Nicola să facă un pas înapoi. Dar ghinioanele tind să o urmărească peste tot. Astăzi vedeta a povestit despre momentele cumplite prin care a trecut, aflându-se într-unul din mijloacele de transport în comun.

În urmă cu un an Nicole trcea prin clipe grele. Mama acesteia, în urma unor complicații de sănătate, deceda, vedeta fiind devastată de acest lucru. Drama din familia ei a determinat-o să facă un pas în spate și să renunțe pentru o perioadă la scenă și la aplauzele spectatorilor.

Ajunsă la 53 de ani, Nicole arată de invidiat, mai tinerele sale colege admirând-ui silueta. Într-un interviu acordat cu un an în urmă, vedeta recunoștea care este secretul. Îi place să danseze, participând la cursuri de zomba.

Faci foarte multe exerciții pentru picioare, pentru mâini. Abia după dansezi.”, povestea Nicola în urmă cu un an, la Antena Stars.

Tot la Antena Stars, dar astăzi, Nicola a povestit despre pățania din mijloacele de transport în comun ale STB. Aflându-se într-unul din autobuze, spune Nicola, șoferul ar fi frânat brusc. În acel moment s-a lovit foarte puternic de unul din geamurile autobuzului.

În aceeași situație, ca și ea, au mai fost și alți călători, iar o femeie a și fost dărâmată. Revolta vedetei a venit și ca umare a faptului că niciun călător nu a reacționat la modul în care șoferul a pus frână.

”Am făcut cunoscut faptul că eu circul destul de des cu mijloacele de transport public în comun. Astăzi am avut parte de un episod foarte rău. Aș fi trecut cu vederea, dacă nu se întâmpla ceea ce a urmat după. Șoferul a pus o frână neașteptată pentru toată lumea din autobuz.

Toată lumea a venit spre față, acolo unde eram eu, mulți au căzut pe jos. Eu eram umflată, am stat cu gheață pe față ca să nu se învinețească. Am simțit că mi s-a zdruncinat creierul, am dat cu fața de geam.

Iar șoferul, care stătea foarte relaxat, nici nu a venit să-și ceară scuze. Nu a venit în autobuz să ridice omul de pe jos. Când i-am spus acest lucru a avut o reacție de nepăsare. El a văzut ce s-a întâmplat, dar cu toate acestea nici măcar scuze nu și-a cerut și oricum doar eu mă certam cu el, nu a intervenit nimeni.”, a spus Nicola la Antena Stars.