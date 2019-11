Nepotul marelui fotbalist Ilie Balaci, apariție surpriză în serialul de la PRO TV: “Bunicul mi-a spus să mă fac actor, că sunt prea frumos”

Nepotul regretatului Ilie Balaci a avut o apariție surpriză, în cadrul unui serial de la PRO TV. Tânărul seamănă destul de mult cu fotbalistul și apare alături de Aida Economu, în noua producție, lansată cu o lună în urmă, pe micul ecran.

Hristu Trică, nepotul marelui fotbalist, a apărut de curând în serialul Profu’, de pe PRO TV. Noua producție a debutat la începutul lunii octombrie din acest an și reunește nume de actori renumiți, alături de cei mai tineri. Așa se întâmplă și-n cazul nepotului fostului fotbalist, pentru că acesta a studiat actoria și pare să se pregătească de ceva vreme foarte intens pentru o carieră în acest sens.

La vârsta de 21 de ani, nepotul lui Ilie Balaci, nu s-a îndreptat spre fotbal, ci spre lumea showbiz-ului, iar telespectatorii români deja l-au putut urmări în acțiune.

În serialul difuzat de PRO TV, Hristu Trică îl interpretează pe Ovidiu, un tânăr problematic și cu un comportament agresiv. În aceeași producție mai apar alți actori precum Andi Vasluianu, cel care îl joacă pe profesorul Mișu, cel care încearcă să îi aducă pe adolescenți pe calea cea bună.

“Am făcut şi eu fotbal şi am fost la mai multe cluburi, dar mi-am dat seama că nu era de mine, fiind mult de muncă şi de alergat. Apoi doi ani am făcut chitară, după care am intrat în trupa de teatru Brainstorming şi mi-am dat seama că îmi place mai mult decât orice pe lume. Am început să tratez serios această meserie şi m-a ajutat şi bunicul foarte mult. El m-a îndrumat şi mi-a spus «băiatule, eşti prea frumos ca să nu te faci actor». Şi mama este foarte mândră de mine, iar eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni şi să-mi fac treaba cât de bine pot. Am făcut această facultate pe propriile puteri şi sunt mândru de asta”, a povestit nepotul lui Ilie Balaci, potrivit click.ro.