Nepotul lui Guță e acum femeie. Cât a plătit pentru operație de schimbare de sex

Conversația despre drepturile transgender și recunoașterea legală a câștigat avânt și chiar câteva victorii importante. Dar nu și în România. Cu toate astea există un număr consistent de astfel de persoane. Fie că vorbim de bărbați trnasformați în femei, fie de femei devenite bărbați. O astfel de poveste este și cea a lui Marcel Guță, devenit Sonia Ferrari.

Societatea românească se află la câțiva kilometri în urmă mentalităților, tendințelor politice sau discursului academic privind diversitatea de gen, comparativ cu Malta, Germania sau Suedia, de exemplu. În România, conversația este încă dominată de bărbați „normali” și de preoți.

Puterea este apărată cu înverșunare de păstrătorii „valorilor familiale” sau „tradițiile noastre ortodoxe vechi de 2000 de ani”. Acestea, deseori, predică sexismul sau violența „corectivă” internă ca normalitate „ordonată de Dumnezeu”. Bineînțeles, această stare de fapt are un impact puternic asupra construcției, întreținerii și aplicării genului.

Dar iată că cineva, un personaj pe nume Sonia Ferrari, a lăsat toate inhibițiile, și a ieșit în public. Oamenii au putut face cunoștință cu ea în cadrul show-ului culinar ”Chefi la Cuțite”, de la Antena 1. Până la 26 de ani Sonia Ferrari a fost un el, pe numele masculin de Marcel Guță. Da, ați citit bine, este chiar nepotul celebrului manelist, Nicolae Guță. În cadrul show-ului, Sonia Ferrari a povestit despre toată această transformare și care a fost motivația în a face acest lucru.

”Nu mi se pare important că sunt nepoata lui Nicolae Guţă. Da, sigur că mă ştiu bine cu familia lui, am şi cântat cu Nicolae, pe vremea când eram băiat. Mi-am dat seama încă din adolescenţă că am această latură feminină.”, a povestit Sonia Ferrari în cadrul show-ului.

Schimbarea de sex, în cazul Soniei a fost totală, de la silicoane la schimbarea organelor sexuale, tânăra povestind că a investit o sumă frumușică în toată această schimbare. Așa cum a declarat, operațiile și le-a făcut în Thailanda, iar costurile nu au fost de neglijat. În total Marcel Guță, alias Sonia Ferrari, a cheltuit 50,000 de euro pentru această transformare spectaculoasă.

”Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând, am început să mă pensez, să-mi fac unghiile, am făcut şi operaţie de schimbare de sex, în Thailanda. La toaletă a fost cel mai ciudat, am sesizat că nu mai sunt bărbat şi că trebuie să fiu femeie, să fiu mai elegantă. În afară de operaţia în sine, au mai fost şi alte intervenţii pentru a arăta aşa cum mă vedeţi acum.

Mi-am pus implanturi cu silicon, mi-am scos grăsimea de pe abdomen, mi-am îndreptat bărbia, mi-am pus buze, un aqua-filling în fese. Anul acesta îmi voi schimba însă silicoanele şi îmi voi rotunji fundul. Modelul meu este Kim Kardashian, poate nu chiar atât de extrem ca la ea, dar pe acolo. Forma aia de sirenă, cum mai vezi la Cardi B. sau Nicki Minaj. De la noi ar fi Loredana Chivu. O să-mi fac un corp de braziliancă.”, a mărturisit Sonia Ferrari.