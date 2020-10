Narcisa Guță este la pământ. Procesul a început: ce au decis judecătorii

După ce a trecut prin momente îngrozitoare, fiul ei fiind bătut și operat de urgență, Narcisa Guță mai primește o lovitură. Fosta nevastă a lui Nicolae Guță este obligată de instanță să achite restanțele la energie. Datoria se ridică la o valoare incredibilă.

Narcisa Guță a ajuns de la lux și opulență la sărăcie. Vremurile în care epata cu haine de firmă, era accesorizată cu bijuterii de mii de euro, se plimba în mașini spectaculoase și mânca delicatese la ieșirile din restaurantele de fițe din București au apus. Fosta soție a lui Nicolae Guță se confruntă cu probleme financiare mari, neavând bani să-și plătească nici facturile. Din acest motiv, femeia este implicată într-un proces. Datoriile s-au acumulat, iar instanța o oblig să-și plătească sumele restante de luni bune la căldură și apă caldă.

Narcisa Guță ar avea datorii și la întreținere. Ea locuiește împreună cu fiul ei, Alberto, într-un apartament situat în Piața Alba Iulia din Capitală, unde până în urmă cu câțiva ani locuia și Nicolae Guță. Potrivit unor surse judiciare citate de CanCan, Asociația de Proprietari a blocului în care locuiește aceasta a deschis un proces, la Judecătoria Sectorului 3, pentru a recupera suma, care este destul de mare. Următorul termen, amânat până acum de două ori, va avea loc pe 2 noiembrie.

A tăcut multă vreme, dar situațiile nefericite din viața sa au adus-o în punctul de a-și scoate din nou armele și a începe războiul. În urmă cu 9 luni, Narcisa Guță se filma în spital făcând un apel disperat. Aceasta a ajuns cu fiul la spital și, îngenunchiată de probleme, a spus adevărul despre Nicolae Guță.

„Copilul meu se simte rău pentru că are probleme de sănătate. Nu se știe ce are, dar nu e ceva grav. Așteptăm rezultatele. El are un tată pe care îl știe toată lumea. Eu am zis să nu mai ies, să nu-l mai deranjez, dar toate au o limită. Ce tată are băiatul meu…Nu se implică, nu-l sună, nu se interesează. Din cauza asta am vorbit din nou: să vadă lumea că Regele Guță nu se interesează de copilul lui”, a spus la acea vreme Narcisa Guță.