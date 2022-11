Nicoleta Luciu revine permanent la TV. A semnat acum, câți bani va primi lunar EXCLUSIV

E oficial! După trei filmări, dar ca invitată, Nicoleta Luciu revine în televiziune, ca angajat, după o pauză de mai bine de opt ani. Vedeta a semnat cu Antena 1 și va avea un salariu de aproximativ 20.000 de euro, în funcție de numărul aparițiilor din luna respectivă. Va fi angrenată în propria ei emisiune, dar va participa, episodic, și la altele, inclusiv ca jurat, la ”iUmor”, post rămas vacant după demisia lui Mihai Bendeac.

Nicoleta Luciu a revenit în forță în lumina reflectoarelor, la 42 de ani. Bruneta se întoarce în televiziune, iar recent a defilat pe podiumul de modă, în calitate de fotomodel. După trei filmări, doar ca invitată, printre care și la „Prețul corect”, proiect la care lucrează sora ei, Iuliana, bruneta a semnat un contract, pe doi ani, cu Antena 1.

Reporterii Playtech.ro au aflat, în exclusivitate, salariul pe care Nicoleta Luciu îl va primi la Antena 1, suma pentru care ea a acceptat să revină pe micul ecran:

Nicoleta Luciu a dispărut de ani buni din lumina reflectoarelor, chiar într-un moment în care era în vogă. A decis atunci să se mute cu familia la Miercurea-Ciuc, orașul natal al soțului ei.

Fosta vedetă tv, mamă a patru copii, nu regretă însă sub nicio formă alegerea făcută. Din contră, ar face și acum același lucru, mai ales că, potrivit celor declarate de aceasta, într-un interviu exclusiv pentru playtech.ro, „Miercurea-Ciuc e orașul ideal să-ți crești copiii”.

Cât despre revenirea pe micul ecran, Nicoleta ne mărturisea că e dispusă să facă naveta și că acum își permite, dat fiind faptul că cei patru copii ai săi au crescut.

Bruneta s-a întors în televiziune în urmă cu câteva luni. Ați văzut-o la „Prețul corect” (Antena 1), după care a filmat pentru alte două emisiuni, din cadrul aceluiași trust, care vor fi difuzate începând cu luna decembrie.

Odată ce și-a propus să revină în tv, Nicoleta a reînceput și pregătirea fizică, pentru a fi mereu în formă și a avea o imagine impecabilă. După o pauză de mai bine de 15 ani, s-a întors și la sala de sport, iar de ceva ani nu mai consumă carne și lactate:

„În general, am mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop! Și nu mai mănânc de vreo patru ani. Carne, mai gust, când mai fac perișoare sau când gătesc. Stau multe ore în bucătărie. Nu rezist să nu mănânc, însă, atunci când fac tiramisu, le pun la fiecare, iar eu iau direct din polonic”, ne mai povestea Nicoleta Luciu.