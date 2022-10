Mihai Găinușă revine în televiziune, după o absență de 7 ani. Unde îl veți putea urmări, după plecarea de la Prima TV

Este vestea momentului pentru fanii celebrului prezentator. După o absență de aproape șapte ani de pe micul ecran, Mihai Găinușă revine în televiziune. Jurnaliștii redacției Ego.ro au aflat unde va putea fi urmărit, după plecarea de la Prima TV.

Fostul cârcotaș se pregătește să revină în forță în televiziune. După o absență de aproape șapte ani de pe micul ecran, Mihai Găinușă se întoarce și este pregătit să se lupte din nou cu gafele vedetelor.

Noua emisiune a celebrului prezentator se numește „Râsu-Plânsu” și va avea marea premieră peste doar câteva zile. Fanii săi îl vor revedea de vineri, de la 20:00, pe Canal 33. Fostul coleg al lui Șerban Huidu va comenta, în stilu-i caracteristic, toate „perlele” din televiziune, dar și din mediul online.

Într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor redacției Ego.ro, Mihai Găinușă a vorbit despre noua sa emisiune:

Propunerea celor de la Canal 33 a fost imposibil de refuzat, se pare, vedeta mărturisind că simte că acolo se poate desfășura în voie, alături de echipa de filmare și de colega lui de prezentare, Oana Paraschiv.

În 2014, după nu mai puțin de 14 ani de colaborare, Mihai Găinușă s-a despărțit de „Cronica Cârcotașilor”, proiectul ce i-a adus celebritatea. Într-un interviu mai vechi acordat redacției noastre, Șerban Huidu ne-a vorbit despre eforturile de a-l readuce înapoi la Prima TV pe Găinușă.

„Anul acesta am făcut 20 de ani de „Cronică”. În primul an, am fost singur. L-am sunat să vină să povestească pentru emisiunile speciale de 20 de ani. Nici nu mi-a răspuns la telefon. Nu mai vorbim din 2015 când, după un an de la plecarea din „Cronica”, când bătusem palma sa revină în emisiune. În ziua în care era pregătit totul pentru filmarea promo-ului, Găinușă întârzia. Și erau zeci de oameni care îl așteptau. Îl sun: Mișule, unde ești? La Disneyland, am uitat să îți spun că nu mai revin!”.