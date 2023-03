„Ne trezim că ne pun și la descărcat camioanele”. Românii, scandalizați în urma dispariției caselor de marcat din supermarketuri

Românii, scandalizați în urma dispariției caselor de marcat din supermarketurile din România. Anunțul Auchan potrivit căruia reprezentanții unităților comerciale vor renunța complet la casele de marcat tradiționale a stârnit multe controverse în mediul online: „Ne trezim că ne pun și la descărcat camioanele”.

Auchan este supermarketul care elimină un loc de muncă din România, cel de casier. Proiectul a prins deja contur în câteva orașe din țară, dintre care amintim București, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara. Se întâmplă odată cu renunțarea la casele de marcat tradiționale, decizie despre care reprezentanții lanțului de magazine consideră că este inovatoare.

Conducerea Auchan a anunțat, recent, că va renunța definitiv la casele de marcat tradiționale. Clienții care își fac cumpărăturile în unitățile comerciale cu pricina vor trebui să își scaneze singuri produsele la case self check-out, unde le vor și plăti și vor primi un bon de care vor avea nevoie pentru a putea să iasă din magazin.

Casierii vor deveni consilieri pentru clienții magazinelor. Aceștia îi vor ajuta pe consumatorii care nu se vor descurca să își scaneze și să plătească singuri cumpărăturile. Până în anul 2025, toate magazinele lanțului francez de retail vor prezenta case self check-out în proporție de 100%.

Anunțul conducerii societății comerciale a stârnit controverse în spațiul public. Românii au păreri împărțite cu privire la schimbarea din magazinele Auchan. Casierii, precum și clienții nu par să fie foarte mulțumiți de hotărârea reprezentanților lanțului francez de supermarketuri.

Un angajat Auchan s-a arătat complet ofensat de decizia conducerii companiei, susținând că nu va mai pune picior în unitățile comerciale ale lanțului de retail. În plus, acesta a arătat că ei, casierii, au ajuns să facă cea mai multă treabă în supermarketuri, fără să fie plătiți. „Ne trezim că ne pun și la descărcat camioanele”, s-a exprimat acesta.

O mulțime de internauți au reacționat la mesajul transmis de reprezentanții Auchan. Unii sunt de părere că renunțarea la casele de marcat tradiționale ar trebui să vină la pachet cu o reducere sau un discount de 10% la cumpărături. Asta, în condițiile în care costurile produselor expuse la rafturi s-au scumpit „în nesimțire” și costurile cu personalul sunt reduse.

„Eu nu doresc să fiu casier pe timpul meu și pe banii mei. Pentru că ultima dată când am avut un coș mare plin cu produse am stat mai mult de 30 de minute. Pentru că la unele produse nu ai cod de bare și amețești dacă cumva ai 5 legături de pătrunjel, 7 de leuștean etc. și mai ai și produse de la patiserie pentru care trebuie să cauți prin meniu. M-au plătit pentru asta? Nu! Mi-au făcut vreo reducere? Nu! (…)