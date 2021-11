Naționala îl poate pierde pe „noul Hagi”. Schimbare colosală de regulament din partea FIFA

Naționala îl poate pierde pe„ noul Hagi”. Mirel Rădoi a surprins prin convocarea la națională în vederea ultimelor două partide din preliminariile CM 2022 a lui Enes Sali. Mijlocașul de la Farul Constanța are doar 15 ani, dar e deja comparat cu antrenorul și idolul său, Gică Hagi. Mutarea lui Rădoi a fost explicată prin faptul că dacă va debuta în tricoul tricolorilor, Sali, care are și cetățenie canadiană, dar e și de etnie turcă, nu va mai putea fi „furat” de alte naționale. Se pare, încă, că lucrurile nu stau chiar așa, FIFA schimbând regulile în această privință.

Naționala îl poate pierde pe „noul Hagi”. Enes Sali a fost supranumit astfel chiar de un prestigios ziar italian, Corrierre dello Sport după ce s-a aflat că a fost convocat la naționala de seniori a României. Mirel Rădoi l-a chemat pe mijlocașul ofensiv de la Farul pentru partidele decisive din noiembrie, din preliminariile Cupei Mondiale 2022, cu Islanda și Liechtenstein. Gestul selecționerului a fost și unul strategic, a explicat chiar secundul acestuia, Nicolae Dică.

Un jucător care apucă să debuteze la o națională, nu mai poate schimba, după aceea, reprezentativa în care joacă, chiar dacă are cetățenii multiple. Cum Sali este și cetățean canadian, el născându-se în Toronto, dar și de etnie turcă, „ochii” multor federații au privit mai atent către puștiul de 15 ani.

„Noul Hagi” a primit cu emoție și uluire vestea convocării la națională. El ar putea deveni cel mai tânăr debutant din istoria primei reprezentative, depășind recordul deținut de Cristi Ganea, care avea 16 ani și 10 luni. Enes Sali a povestit cum s-a simțit când a aflat vestea, după partida Farul – FCSB, 0-1, disputată joi și în care Sali a intrat pe teren în minutul 75.

Am primit un mesaj pe WhatsApp. Nu știam cum să reacționez, a fost ceva șocant pentru mine. După 10 minute, am realizat și am fost foarte bucuros. Va fi foarte frumos momentul imnului, va fi un sentiment foarte plăcut, va fi un vis foarte mine… Este alegerea mea 100% să joc pentru România și sunt foarte bucuros pentru asta”, a spus Enes Sali, după încheierea meciului cu FCSB.