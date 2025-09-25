Natalia Mateuț, fără filtre. Cum a învins prejudecățile și cel mai mare vis al său din prezent: „Vreau o nuntă la Lacul Como și o fetiță”. Interviu EXCLUSIV

De la ședințele foto și pașii pe podium, la camerele de televiziune și poveștile emoționante din emisiunea „Viața fără filtru”, Natalia Mateuț ne arată că drumul spre împlinire e construit din curaj, perseverență și autenticitate. Într-un interviu sincer și fără ocolișuri, ne-a vorbit despre cum a învins prejudecățile, ce o face să se simtă cu adevărat fericită și despre visul ei cel mai personal: o nuntă la Lacul Como și o fetiță pe care să o cheme Amina.

Natalia Mateuț și-a croit atent drumul către televiziune

Reporter Playtech: Ai început ca fotomodel și apoi ți-ai creat un nume în televiziune. În prezent realizezi proiectul „Viața fără filtru”. Ce te atrage cel mai mult la acest format și ce te face să te simți împlinită aici?

Natalia Mateuț: Este drept că am debutat în lumea aceasta cochetând cu modelling-ul, însă niciodată nu mi-am dorit să îmi dezvolt o carieră în acest domeniu! Alegerea a fost, pur și simplu, un prim pas în zona showbiz-ului. Formatul emisiunii „Viața fără filtru” a venit ca o provocare și o noutate vis-a-vis de tot ce am făcut până acum în televiziune. Am reușit prin această emisiune să accesez emoții și povești care au demonstrat că ajung la inimile telespectatorilor.

Reporter Playtech: Dacă ai putea să prezinți un proiect care să te definească în totalitate, existent deja sau nu, cum ar arăta și ce ai vrea să transmită publicului?

Natalia Mateuț: Îmi place proiectul pe care îl prezint acum și cred că mă definește. Îmi place că pot să fiu așa cum sunt eu, fără barieră sau teama de a nu fi înțeleasă.

„Persoanele care cândva îmi râdeau în față, acum mă felicită”

Reporter Playtech: Care a fost cea mai provocatoare situație prin care ai trecut în direct și cum ai reușit să o gestionezi?

Natalia Mateuț: Au fost multe momente grele în trecut, dar am fost mereu ajutată de colegii alături de care prezentam la vremea respectivă pentru a le depăși. Orice emisiune live aduce și invitați care oferă răspunsuri monosilabice, pe care nu le dezvoltă sau, pur și simplu, zile mai neplăcute, în care trebuie să lași problemele și gândurile acasă. Evident, este important ca mereu să ai vorbele la tine.

Reporter Playtech: De-a lungul carierei, te-ai confruntat cu prejudecăți. Cum crezi că te percepe lumea și cum ai vrea să te vadă, de fapt?

Natalia Mateuț: Prejudecățile m-au ajutat și m-au făcut să îmi doresc să demonstrez că sunt mai mult decât își imaginează oamenii care nu au avut încredere în mine! Am dărâmat bariere și am alungat prejudecăți. Persoanele care cândva îmi râdeau în față, acum mă felicită pentru tot ce am reușit prin a rămâne constantă.

Natalia Mateuț visează la o nuntă în Italia și se vede mamă de fetiță

Reporter Playtech: În plan personal, trăiești acum o nouă poveste de iubire. Aveți planuri de viitor împreună? Îți dorești să îmbraci rochia de mireasă și să devii mămică în viitorul apropiat?

Natalia Mateuț: Îmi doresc să îmbrac curând rochia de mireasă și să devin și mamă, însă totul o să vină natural. Vreau o nuntă în Italia, la Lacul Como, dar și o fetiță pe care să o cheme Amina.

Reporter Playtech: Dacă ai putea să îi transmiți un mesaj Nataliei din adolescență, care ar fi acela și ce sfat ai considera cel mai valoros pentru ea?

Natalia Mateuț: Nu te învinovăți pentru nicio greșeală pe care ai făcut-o, căci datorită ei ești astăzi aici!