Năstase e revoltat după descalificarea lui Djokovic. Atac nou la Serena Williams, cu această ocazie: ”Să oprească turneul!”

Primul număr unu mondial din istoria ATP, Ilie Năstase, este revoltat după descalificarea lui Novak Djokovic. Ilie Năstase este de părere că decizia luată împotriva sârbului a fost mult prea dură.

Ilie Năstase, revoltat de descalificarea lui Novak Djokovic. A făcut un nou atac la adresa Serenei Williams: ”Să oprească turneul!”

În timpul meciului contra lui Pablo Carreno Busta, Novak Djokovic, 33 de ani, numărul 1 ATP, a aruncat nervos o minge spre linia de fund, frustrat că adversaul a reușit să-i facă break, scrie gsp.ro. Mingea a lovit în gât pe unul dintre arbitrii de linie, iar oficialii turneului au luat decizia de a-l descalifica pe sârb.

Arbitra care a fost lovită de mingea aruncată de Novak Djokovic a căzut la pământ și nu a mai putut respira câteva secunde. Astfel, din Turcia, unde se află în vacanță alături de soție, Ilie Năstase și-a exprimat opinia cu privire la descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open.

Novak Djokovic, un băiat liniștit

Ilie Năstase este convins că gestul sârbului n-a fost intenționat și că acesta n-ar fi trebuit să fie eliminat. „Eu știu că el e un băiat foarte liniștit, am fost surprins de toată treaba asta și nu cred că a lovit-o pe doamna arbitru cu intenție. El n-are antecedente, nu e violent. Dacă mai dă de o mie de ori, n-o mai lovește pe doamna. Din câte am înțeles, el era cu spatele când a lovit mingea.

Noi, cel care-l cunoaștem, știm că a fost un gest făcut din greșeală. N-a vrut să dea în arbitru, probabil că era frustrat, dar de ce ar lovi pe cineva?”, a spus Ilie Năstase.

Decizia de descalificare a lui Novak Djokovic, una politică

Potrivit lui Ilie Năstase, decizia de a-l descalifica pe Novak Djokovic din turneu este „puțin politică”, fostul mare jucător făcând o comparație cu momentele în care Serena Williams a avut diverse ieșiri nervoase pe teren și nu a fost penalizată atât de drastic.

„E puțin politic. S-a mai întâmplat ca Serena Williams să-și iasă din pepeni și n-a fost amendată cât trebuia. La Djokovic, au folosit regulamentul din plin. E păcat ca Djokovic să plece din turneu în felul acesta. E păcat pentru tenis, pentru turneu, ar trebui să se oprească! Sincer, nici nu m-am uitat la US Open. Dacă nu sunt spectatori, nici nu mă mai interesează atât de mult. Ce să urmăresc? Niște antrenamente?!”, a mai spus fostul lider mondial din ATP, Ilie Năstase.