Narcisa Suciu rămâne în România de Sărbători, după cumpăna de anul trecut. Cântăreaţa pregăteşte surprize mari românilor VIDEO EXCLUSIV

Narcisa Suciu a trecut printr-o cumpănă anul trecut, în luna iulie, când a fost operată de urgență, după ce i s-a spart apendicele și a făcut septicemie. La mai bine de un an de la complexa intervenția chirurgicală prin care a trecut și care a durat 4 ore, artista a povestit, pentru Playtech Știri, că a rămas cu o anumită sensibilitate la plămâni. Mai mult, în ultimele două luni nu a mai avut parte de niciun disconfort și este convinsă că starea generală de bine ar fi efectul acelor ședințe de ozonoterapie la care a apelat.

Sfârșitul de an o va prinde pe Narcisa Suciu în țara natală, chiar dacă de mai bine de 10 ani s-a stabilit în Findlanda, alături de soțul ei, Veikko Miettinen și de fiica ei, Daniela.

Prezentă zilele trecute la Gala “Bine ai venit să faci bine”, artista ne-a dat ultimele detalii legate de starea ei de sănătate, dar și despre turneul pe care îl pregătește pentru luna decembrie, când va cutreiera toată țara, încântând publicul cu vocea ei inconfundabilă.

Eu fiind un om care nu obișnuia să se îmbolnăvească, am gestionat destul de greu noua ordine, adică mi se părea foarte ciudat ca o dată pe lună, nu știu, să am analizele alterate sau să îmi crească temperatura sau, mă rog, chestii de felul ăsta, eu fiind un om neobișnuit cu medicamente de orice fel, nu iau profilactic nimic”, a declarat, pentru Playtech Știri, Narcisa Suciu.

“A trecut deja anul, un an și vreo 2-3 luni, cam așa. Însă e foarte adevărat că am rămas cu o sensibilitate la plămâni și pneumologul care mă urmărește a zis că e normal, pentru că am avut focar de sepsis și în plămâni.

Artista susține că, de când a apelat la terapia cu ozone, starea ei de sănătatea este bună.

“Am căutat ceva care să mă pună pe picioare, am găsit terapia cu ozon. Am înțeles că sunt mulți cei care au apelat deja la asta, eu am aflat mai târziu, probabil. Dar am apelat și eu la asta și am făcut 10 ședințe deja, că de 10 e nevoie.

Am găsit un medic care să îmi explice foarte clar și pe înțelesul meu ce înseamnă și din ce motiv funcționează, cum că toate procesele reparatorii din corp se întâmplă în prezența oxigenului, e ca un bypass și am zis: bine, încerc și asta că deja eram dispusă să încerc orice.

E foarte adevărat că în ultimele 2 luni nu m-am mai îmbolnăvit deloc, așa că îi spuneam și domnului doctor Vintilescu, eu o pun pe seama lui, adică altă explicație nu am. Grijă am avut întotdeauna la fel cum am și acum, așa că altă explicație nu am, cred că a funcționat asta”, ne-a spus Narcisa Suciu.