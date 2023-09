Cântăreața Narcisa Suciu a ales să se mute în Finlanda în urmă cu mai bine de 10 ani. Până să se acomodeze, artista a trăit câteva momente penibile, unul dintre acestea având loc chiar la școala fiicei sale. Cum s-a făcut de râs Narcisa Suciu la scoala fiicei sale. Diferenţele uriaşe faţă de sistemul românesc de învăţământ: „Nu înţelegeau ce vreau”.

În urmă cu aproximativ 11 ani, cântăreaţa de muzică ușoară Narcisa Suciu a ales să se mute definitiv, împreună cu fata ei, în Finlanda.

Din când în când, cântăreața mai revine pe meleagurile natale, astfel că într-o asfel de vizită a vorbit despre sistemul de învăţământ finlandez, cunoscut ca cel mai performant din lume, făcând o comparație cu cel din România.

Narcisa Suciu a povestit că atunci când a înscris-o pe Daria, fiica ei, la o şcoală în Finlanda, profesorul a cerut să-i ducă un manual de matematică românesc pentru a vedea la ce nivel este copilul. Dascălului finlandez nu i-a venit să creadă ce vede.

Citește și: Cum arată fiica Narcisei Suciu acum. Are 24 de ani

În plus, cântăreaţa a povestit un alt moment de la începutul instalării în Finlanda, dar în care s-a făcut de râs, tot la școală la fiica ei. A reaminit cum s-a dus să plătească la şcoală prima excursie a Dariei și a încercat să procedeze la fel cum se întâmplă în România.

”Dar ce vreţi să plătiţi? Păi, excursia. Păi nu trebuie să plătiţi nimic, plăteşte şcoala. Şi mâncarea? Şi mâncarea! Şi drumul? Şi drumul!. Se uitau la mine şi nu înţelegeau ce vreau. Nu mai zic că n-am vrut să o las să se ducă cu autobuzul, am dus-o cu maşina personală. Când am ajuns acolo nu era niciun părinte, toţi copiii se distrau, se jucau, profesorii se uitau la mine ca la o extraterestră. Până am înţeles că e altfel a durat un pic”, a mai spus Narcisa Suciu.