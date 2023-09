Cum a câștigat Narcisa Suciu în fața Christinei Aguilera, la Cerbul de Aur. ”M-am speriat la repetiţii”

Narcisa Suciu a făcut noi dezvăluiri despre competiția care avea să-i aducă faima. Celebra cântăreață a anilor 90 a vorbit despre cum a câștigat trofeul de la Cerbul de Aur în fața Christinei Aguilera. Ce spune artista despre concurenta din America?

În anul 1997, Narcisa Suciu câștiga trofeul prestigios de la Cerbul de Aur. La acel moment, artista s-a duelat pentru premiu cu nume mari din lumea muzicii, printre care și Christina Aguilera. Invitată la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, Narcisa Suciu a vorbit pe larg despre competiția care avea să-i aducă faima.

”Înseamnă festivalul pe care îl vedeam la televizor, ca telespectator. Nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung pe scena aia, nici nu îndrăzneam să îmi imaginez. Când am mers la preselecție m-am dus nepregătită, mai degrabă să văd cam cum ar fi.

Am fost surprinsă că m-au ales. În momentul în care am fost aleasă, m-am gândit că oamenii care se pricep la meseria asta, știu ei ceva dacă m-au ales. Încăpățânarea mea a fost că am vrut să cânt două piese din Maramureș, deși se obișnuia să cânți o piesă în altă limbă. Și am zis ”Asta sunt”. A fost locul care mi-a dat ocazia să mă arăt lumii așa cum sunt.”