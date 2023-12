Narcisa Suciu, dezvăluiri despre fiica sa. Ce domeniu a ales Daria, deși a fost solista formației în liceu: „Nu atât de bine încât să o încurajez să facă din asta o meserie” EXCLUSIV VIDEO

Narcisa Suciu este un nume de referință în muzica românească, însă fiica ei, nu îi calcă pe urme în ceea ce privește calitățile vocale excepționale. Daria a fost în liceu solista formației, dar a ales o facultate de Arte, având licența anul viitor. În interviul exclusiv acordat pentru Playterch Știri, Narcisa Suciu ne-a mărturisit că fiica ei își câștigă singură banii de la finalul liceului.

Narcisa Suciu: “Fiica mea își pregătește licența”

Narcisa Suciu și Daria Crăciun s-au stabilit în Finlanda în urmă cu 13 ani, artista venind des în țară pentru proiectele pe care le are în desfășurare. Daria va susține licența anul viitor în primăvară, alegând să lucreze în paralel cu studiile universitare.

Soțul, fiica vin de sărbători în țară?

Sper să reușească să ajungă. Fiică-mea deja îmi zicea că nu crede că o să reușească și că, probabil, cel mai devreme o să reușească în primăvară, deși ea își dorește foarte tare. Numai că ea în momentul acesta își pregătește licența și fiind o facultate de Arte asta presupune niște expoziții înainte, niște predări de material video înainte, e mai complicat la ea.

Și apoi ea lucrează. Ea e un copil, care a lucrat din momentul în care a terminat liceul, în paralel cu școala, absolut tot timpul. Nu cred că a avut 2 luni în care să nu lucreze, nu știe altfel.

Cu ce a început?

Cred că primul job era la o grădiniță, pe urmă la o creșă. Și am zis: mama, cred că nu e o idee foarte proastă. Pentru că eu în momentul în care am avut-o pe ea, mi-am dat seama că e primul moment în care am văzut un nou născut.

Adică chiar nu știam cum se face cu un bebe, dar ea a avut ocazia să experimenteze chestia asta deja. Pe urmă a lucrat la o librărie foarte mare, librăria națională cum ar veni. Pe urmă a fost angajata universității la care este studentă, iar acum lucrează la magazinul de unde își cumpără pensulele, pânzele și asta o încântă foarte tare, pentru că fiind angajat are 70 la sută reducere la pânze și la culori și asta sigur că înseamnă foarte mult pentru ea.

Dar e un copil harnic, mă rog, nu mai e un copil că e o femeie în toată firea. E o femeie harnică și foarte responsabilă.

Narcisa Suciu: “Întotdeauna a avut serviciul ei part time sau full time, după cum îi permitea timpul”

Ce vârstă are?

Are 25 de ani și este genul acela de copil care nu ne-a cerut niciodată nimic, nici mie, nici tatălui ei. Adică nu i se părea pur și simplu că i se cuvine să fie întreținută de noi doar din cauză că era studentă. Întotdeauna a avut serviciul ei part time sau full time, după cum îi permitea timpul.

Vă calcă pe urmă în ceea ce privește responsabilitățile?

Aș zice că pentru mine a fost ceva mai ușor, pentru că m-a ajutat Dumnezeu să am felul ăsta de talent care să îmi dea voie să fiu cu ea în timpul săptămânii și să lucrez în weekend, ceea ce sigur că pentru creșterea ei a fost important, pentru că eu am fost cea care o ducea și o lua de la grădiniță, de la școală. E mult mai harnică ca mine, cred că seamănă cu mama mea.

Narcisa Suciu: „Era solista formației în liceu”

Dar a fost tentată de muzică?

În școala findlandeză la orele de muzică toți copiii învață să cânte, măcar la un instrument, dacă nu la mai multe. Încep cu fluierul și de acolo se duc înspre percuții. Liceul are întotdeauna o formație și ea era solista formației în liceu, doar că eu nu aveam voie să mă duc să o ascult cântând.

La un moment dat am mers, m-am ascuns de ea și am mers să o ascult cântând și mi s-a părut mai bine decât mă așteptam. Nu știu cum să zic, aveam așteptări mai mici, era bine, nu atât de bine încât să o încurajez să facă din asta o meserie.

Muzica rămâne în stadiul de pasiune pentru ea.

Cred că e bine în viață să știi din toate câte puțin. La fel cum i-am spus, la un moment dat, că nu ar fi rău să aibă carnet de șofer. Nu înseamnă că trebuie să conducă în fiecare zi, dar dacă cumva se află într-o situație în care se întâmplă ceva și e nevoie să ia mașina și să plece urgent, să poată să o facă.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu