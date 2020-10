Cum a putut, de fapt, Nadia Comăneci să fugă din România. S-a aflat abia acum

La 31 de ani de la fuga “Zeiţei de la Montreal” din România comunistă, încă apar detalii despre evenimentul care a stârnit atâta rumoare în noiembrie 1989. Abia acum s-a aflat adevărul despre trecerea graniţei în Ungaria a Nadiei Comăneci.

Deşi era celebră în întreaga lume după recordul absolut în gimnastică de la Montreal (1976), Nadia Comăneci se afla, în 1989, în situaţia în care nu mai avea voie să participe la competiţiile din afara graniţelor României. Ordinul era dat de sus, iar gimnasta se simţea captivă.

Decizia a venit repede, nu era timp de gândire. În noiembrie ’89, era antrenoare de junioare la Giurgiu şi abia implinise 28 de ani. În timpul unei petreceri ţinute în casa unui amic, cunoaşte câţiva români care plecaseră cu ani în urmă în Statele Unite ale Americii şi deveniseră cetăţeni americani. Printre ei era şi Constantin Panait, care ajutase mai multe persoane să iasă din ţară.

Nu spune părinţilor. Nu vrea să îi pună în pericol, însă are nevoie de ajutor pentru a nu da de gândit autorităţilor aşa că apelează la ajutorul fratelui ei. În noaptea de 27-28 noiembrie, în timpul unei petreceri date special pentru a distrage atenţia Securităţii, Nadia iese din ţară, într-o zonă apropiată satului Pordeanu (Beba Veche).

„Când am pășit în noapte, am pus mâna pe umărul celui din față, deoarece imediat ce am părăsit casa nu am mai văzut nimic. Îmi amintesc de solul de sub tălpi, era înghețat și alunecam din când în când”.