Mutația nouă care îi alertează pe specialiștii din întreaga lume! Ce simptom pot avea cei care iau virusul

O nouă descoperire a cercetătorilor a adus multe semne de întrebare pentru ceea ce va urma. S-a dezvăluit o mutație a coronavirusului. Ce simptom mai pot avea oamenii care sunt testați pozitiv?

COVID-1 a suferit mutații! Un nou simptom alertează medicii din lumea întreagă. Sindicatul național al dermatologilor din Franța avertizează pe toată lumea cu privire la apariția bruscă a unor pete roșii pe piele. Acestea pot fi uneori dureroase și arată ca o leziune temporară a unei urtizarii. Conform specialiștilor, după pierderea gustului și a mirosului apar manifestări cutanate ale COVID-19. Sindicatul dermatologilor averrtizează, în cadrul unui comunicat de presă citat de BFMTV, asupra noilor simptome care pot apărea la nivelul pielii. „Un grup de WhatsApp format din peste 400 de dermatologi, organizat de SNDV, indică leziuni ale pielii, asociate sau nu cu alte simptome de Covid”, se arată într-un comunicat de presă publicat de acest sindicat al medicilor, transmite Mediafax.

Simptome enumerate de SNDV

Specialiștii sugerează că dacă apar simptome ale pielii de acest gen, oamenii trebuie să se consulte cât mai curând cu un medic specialist. „Alertăm publicul şi medicii pentru a detecta aceşti pacienţi potenţial contagioşi cât mai repede posibil (ei nu prezintă neapărat semne de dificultăţi de respiraţie)”, concluzionează comunicatul.

Luca Kilian are 20 de ani și a fost primul fotbalist di Germania infectat cu COVID-19.

”Pe 10 martie a pornit totul, cu o mică iritare a gâtului, dar nici măcar nu tușeam. A doua zi m-a durut capul, dar am continuat să mă antrenez. Apoi, pe 12 martie, am avut primele bufeuri şi am vorbit cu medicul echipei, care mi-a făcut un test. Apoi, o zi mai târziu, a devenit totul mai violent. Aveam febră puternică şi tremurături serioase. În acel moment, mi-a fost cu adevărat frică pentru prima oară”

Luca Kilian