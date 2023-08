Musty Camara, fost concurent Survivor, lovitură pentru celebrul său frate. Pe cine ar alege, în echipă, la ”America Express”: ”M-aș înțelege mai bine” VIDEO EXCLUSIV

Musty Camara, fost concurent Survivor, nu exclude și o participare la America Express, unde premiul e de 30.000 de euro. Potrivit declarațiilor sale exclusive pentru Playtech Știri, n-ar porni în marea aventură de la Antena 1 alături de Kamara, celebrul frate, ci cu actuala iubită. O consideră mult mai potrivită în competiție.

Musty Camara, prezent, miercuri, la Cinema City, din Afi Cotroceni, la premiera filmului ”MEG2-Confruntare în adâncuri”, ne-a vorbit despre proiectele sale profesionale, din această vară:

Lucrăm cu mulți artiști, că am și o casă de producție muzicală, și am și un studio, în care primesc foarte mulți artiști, colaborăm în diverse proiecte pe care le avem”.

Deși e african după tată, Musty susține că și el se luptă cu canicula, în această perioadă:

Musty Camara s-a făcut remarcat în showbiz și datorită look-ului exotic. El ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, povestea pletelor sale, stil afro:

Fratele lui Kamara mai susține că și-a dorit să participe, acum doi ani, la ”Survivor”, și din dorința de a reveni la un stil de viață cu care, în mare parte, era obișnuit încă din copilărie:

”Nu că nu m-am dus și pentru premiu, ar fi o minciună, m-am dus mai mult pentru experiență, am trăit și niște vieți, de parcă am trăit 50 de vieți într-una. De multe ori mi-era dor de asta, stătusem foarte mult în capitală, am trăit și 17 ani în Tenerife, pe o insulă. Am trăit în Africa, în țări unde cumva eram mai aproape de natură, a fost mai mult experiența de trai, decât banii pe care îi puteam face acolo”.