Mugur Mihăescu rupe tăcerea după Revelionul TVR. Atac dur la CNA și la cei care l-au criticat

Mugur Mihăescu vine cu mărturii neașteptate după Revelionul de care s-au bucurat fanii postului TVR. „Garcea” aduce un atac dur la adresa CNA, dar și asupra celor care l-au criticat.

Mugur Mihăescu îi dă o replică neașteptată membrului CNA care l-a acuzat de faptul că a realizat un „Revelion grotesc” la TVR. Polițistul comic din Vacanța Mare și-a savurat succesul doar câteva ore din cadrul programului de divertisment „Revelion la mine acasă”, pentru că marea bucurie a fost umbrită de comentariile aspre ale Doinei Rusu, membră a Consiliului Național al Audiovizualului.

Aceasta a menționat într-un comunicat de presă: ”În noaptea de Revelion, televiziunea publică a dat un spectacol grotesc, care a încălcat nu numai legile bunului-gust şi pe cele ale bunului-simţ, ci şi legislaţia audiovizualului”. Mugur Mihăescu a dezvăluit părerea sa despre viziunea membrei Consiliului, contactat de jurnaliștii de la impact.ro pentru a comenta perspectiva CNA.

”Nu ştiam că, dacă critici pe cineva anume, rişti să fii aruncat la câini. În aceste zile, am fost tentat să caut din nou un tablou cu Nicolae Ceauşescu pe care să mi-l agăţ în perete, acasă, fiindcă doar pe vremea răposatului mai aveam reacţii de genul ăsta. Cu o super voce a ţării, Dan Bittman, cu amicul Pietreanu şi cu toţi ceilalţi. Şi în fapt, ce am făcut? Cam ce au făcut 99% dintre români. Au stat în jurul unei mese, au vorbit despre câte în lună şi în stele, au comentat, ba chiar şi criticat. Şi au şi cântat, că d-aia a fost Revelion, nu?!”, a detaliat actorul.

„Nu există în contract vreo prevedere legată de anumite forme de cenzură şi nici de obţinerea vreunui rate de audienţă, deşi sunt bucuros, per total, de ceea ce am reuşit. După cum nici nu şi-a propus să provoc pe cineva anume de la Consiliul Naţional al Audiovizualului. Programul de Revelion a readus postul public de televiziune în top 5 din punct de vedere al audienţei. Datele sunt publice, se poate cu uşurinţă verifica. După foarte mult timp, TVR 1 a revenit într-un top al audienţelor de acest tip. Apoi, ni s-a tot repetat să nu avem prea mulţi invitaţi la masa de Revelion. E ceea ce eu am făcut, spre deosebire de alţii. La mine acasă am invitat doar câteva persoane. I-am selectat cu atenţie pe toţi cei din programul propus de Revelion. Toţi sunt amici de-ai meu, de-o viaţă cei mai mulţi, fiindcă aşa mi-am gândit proiectul”

Mugu Mihăescu (Sursa: impact.ro)