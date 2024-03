Roxana Ciuhulescu a rămas cu sechele după Survivor România. Vedeta trebuie să efectueze o operație de 10.000 de euro: “Nu îmi permit acest lux” VIDEO EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu este femeia cu cele mai lungi picioare din România. Vedeta are o înălțime de 1,90 dintre care 1,20 măsoară doar picioarele. Aceasta s-a făcut remarcată după ce a făcut parte din mai multe producții TV de succes. Vedeta a participat la Survivor România 2022 și a refuzat vehement să revină alături de ceilați concurenți la Survivor All Stars. Roxana a fost prezentă la un eveniment monden din Capitală și a acordat un inteviu exclusiv pentru ne-a mărturisit că a rămas cu sechele după competiția din Republica Dominicană!

Roxana Ciuhulescu a fost prezentă la evenimentul de prezentare a noii colecții de articole vestimentare de primăvară C&A. Vedeta ne-a dezvăluit motivul pentru care îi este greu să achiziționeze haine din magazine.

Ținutele ei sunt făcute pe comandă, iar de cele mai multe ori merge pe mâna celebrului designer Cătălin Botezatu. Mai mult decât atât, chiar dacă este o femeie înaltă, Roxana nu ezită să încalțe pantofi cu toc:

Roxana Ciuhulescu ne-a dezvăluit că Survivor a fost o adevărată provocare pentru ea și nu ar mai repeta experiența. După spusele sale, vedeta a rămas cu sechele după competiție, având nevoie de operație, însă încă o amână. Ex-handbalista ne-a spus motivul:

“Sincer, am fost întrebată dacă vreau să merg la All Stars, dar consider că atâta vreme cât nici măcar în sezonul în care am fost, nu am reușit să fac față, pentru că a fost o competiție mult prea dificilă, eu întotdeauna mi-am văzut lungul nasului și am zis că nu este pentru mine, ci pentru cei mai buni. Nu m-aș fi dus acolo ca să câștig niste bani. Cred că cei mai mulți care au fost la Survivor, au primit oferte, eu am primit.

Mi-a fost greu, am rămas cu sechele. Când am plecat la competiție, aveam deja piciorul cu probleme, iar acolo m-am accident și mai tare. A urmat o perioadă de recuperare, am ruptură de ligament încrucișat, dar cu toate acestea eu fac în continuare sport. Medicul spune că trebuie să mă operez cât mai repede, altfel fac artroză, dar eu deocamdată dau înainte, iar când nu voi mai putea, mă voi duce să mă operez.

Operația este costisitoare, e aproximativ 10.000 de euro, dar nu numai asta ar fi problema, ci și faptul că este o lungă perioadă de recuperare. Ar trebui să merg o perioadă în cârje, am copiii cu școală, iar eu nu îmi permit acest lux în acest moment.”, ne-a dezvăluit Roxana Ciuhulescu în exclusivitate pentru Playtech Știri.