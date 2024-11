Motivul real pentru care Cătălin Scărlătescu a plecat de la Antena 1. I-a mărturisit tot lui Măruță: ”Am tot încercat un an, doi!”

A trecut mai bine de un an de când cei trei chefi, Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au rupt colaborarea cu Antena 1. Au urmat procese cu fostul angajator, timp în care aceștia nu au avut voie să dea detalii prea multe despre motivele plecării. Recent, Cătălin Scărlătescu a rupt tăcerea și a dezvăluit de ce au ales să plece de la Antenă.

Cătălin Scărlătescu a fost invitat recent într-un podcast, unde a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre plecarea de la ”Chefi la Cuțite”. Celebrul bucătar, care în prezent este jurat la ”MasterChef”, a povestit că a luat aceasă decizie după îndelungi negocieri cu producătorii de la Antena 1.

Scărlătescu spune că le-a cerut șefilor de la Antenă să filmeze un singur sezon al emisiunii pe an, pentru că ritmul de filmare era unul obositor. Aceștia nu au acceptat, astfel că într-un final el și colegii săi au decis să nu mai participe la filmările pentru sezonul următor.

”Este foarte simplu. I-am rugat frumos să facem un singur sezon pe an. De acolo s-a plecat. Le-am spus tuturor. Eu nu am spus că vreau să plec… nu, niciodată. Păi ce? Nu stăteam bine? Gândește-te, Dumitrescu atunci când a intrat în poezia asta nu avea nevastă. Acum are nevastă, doi copii, vrea să își ducă și el copiii la școală. Au crescut. Bontea? Copiii lui Bontea erau mici, acum fii-su are aproape 30 de ani, ceva de genul acesta. E mare. Eu? Poate vreau și eu să am copii. Nu mai poți. Am tot încercat un an, doi (n.r. să se înțeleagă cu cei de la Antena 1)”, a declarat Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Cătălin Măruță.