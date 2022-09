Motivul pentru Prinţul William nu îl va putea ierta niciodată pe Harry. Fiul Regelui Charles suferă profund

Prinţul William nu îl va putea ierta niciodată pe Harry. Relația dintre cei doi frați a început să se destrame din momentul în care s-a aflat despre căsătoria pe care cel din urmă o plănuia cu Meghan Markle. Autoarea lucrării „The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”/ „Noua regalitate – Moștenirea Reginei Elisabeta și viitorul Coroanei” a explicat care este motivul pentru care legătura dintre William și Harry nu va mai putea fi reparată.

Prinţul William nu îl va putea ierta niciodată pe fratele său. În ciuda tuturor ipotezelor care se vehiculează, este imposibil să aibă loc o reconciliere între cei doi fii ai Regelui Charles. Părerea aparține autoarei lucrării „The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”/ „Noua regalitate – Moștenirea Reginei Elisabeta și viitorul Coroanei”.

În cartea pe care a redactat-o, Kate Nicholl a abordat relația dintre Prințul William și Prințul Harry. Ea susține că moștenitorul tronului „pur și simplu nu-l poate ierta” pe fratele său. Acesta din urmă a ales să renunțe la îndatoririle regale.

Într-o intervenție televizată, Kate Nicholl a vorbit despre motivul pentru care cei doi frați nu se vor împăca. Asta, în ciuda unor aparențe care ar indica o bună relație între ei. Prințul William se aștepta întotdeauna ca Harry să îi fie sprijin. Mai ales având în vedere că toată lumea știa că trebuie să fie pregătit pentru preluarea conducerii monarhiei.

„Întotdeauna a crezut că Harry va fi camaradul lui. Acum este nevoit să se descurce singur. Slavă Domnului că o are pe Kate alături de el”, s-a exprimat autoarea cărții citate, Kate Nicholl.

Primele fisuri în relația dintre cei doi fii ai Regelui Charles

Relația dintre William și Harry a început să se destrame în momentul în care s-a aflat că fiul cel mai mic al Regelui Charles plănuiește să se căsătorească cu Meghan Markle. În anul 2017, când a aflat că fratele său urmează să o ceară de soție pe actrița americană, William l-a sfătuit pe acesta să aibă răbdare.

„De ce să grăbim lucrurile?”, i-ar fi spus Prințul William fratelui său.

Însă atitudinea moștenitorului tronului de la Londra nu a fost primită deloc bine de fratele mai mic. Furios, Harry l-a luat la rost pe William și l-a îndemnat să își vadă de propria viață.

„Cine naiba te crezi?!”, ar fi replicat fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea.

După câțiva ani, în ianuarie 2020, Prințul Harry și Meghan Markle au decis să renunțe oficial la responsabilitățile regale. Cuplul a hotărât să își construiască o altă viață, în California. Ce a urmat acestui eveniment care a surprins întreaga lume a pus doar paie pe foc, în ceea ce privește relația lui William cu Harry.

De ce legătura dintre William și Harry nu va putea fi reconciliată

Ducii de Sussex au oferit un interviu exploziv vedetei de televiziune Oprah Winfrey, în primăvara anului trecut. În cadrul acestuia, partenerul lui Meghan Markle și-a exprimat părerea de rău față de tatăl și fratele său, care au rămas blocați în roluri regale și nu au putut să renunțe la ele așa cum a făcut el.

Meghan Markle a susținut că s-a confruntat cu o adevărată depresie cât timp a locuit la palat. Partenera Prințului Harry ar fi avut gânduri sinucigașe, însă ar fi fost complet ignorată de oficialii regali. Când a spus că „doar existând”, ea și Harry „supără dinamica ierarhiei”, relația dintre William și Harry s-a deteriorat mai mult ca niciodată.

Kate Nicholl susține că legătura dintre cei doi frați nu a fost atât de fragilă cum a fost în acea perioadă. Faptul că soția Prințului Harry a făcut afirmații sensibile, despre care se spune că nu sunt reale, a condus relația cu membrii Familiei Regale pe o pantă descendentă.