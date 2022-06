Dezvăluiri din interiorul familiei regale. Rolul lui Kate Middleton în relația dintre Prințul Harry și William

Este cea mai faimoasă familie din lume și, unii ar putea spune, disfuncțională. Casa Windsor din Marea Britanie emană bogăție și farmec. Toate aceste aspecte au sedus lumea, oamenii obișnuiți, timp de decenii. Au fost multe, dacă ar fi să facem un bilanț. De exemplu, despărțirea dintre Charles și Diana. Sau relația sordidă dintre fiul favorit al reginei Elisabeta a II-a, prințul Andrew, și pedofilul condamnat Jeffery Epstein. Au fost și acuzațiile de rasism din partea lui Meghan și Harry. Toate aceste lucruri nu au determinat familia regală britanică să se abțineă să nu aducă alte controversele pe care sunt atât de disperați să le evite. Mai nou au apărut noi dezvăluiri din interiorul familiei regale. Parte dintre acestea vorbesc de rolul lui Kate Middleton în relația dintre Prințul Harry și William.

Noi dezvăluiri din interiorul familiei regale trag cortina peste secrete

Pe 26 aprilie, Tina Brown, fost redactor-șef al revistelor Tatler, Vanity Fair și The New Yorker, publică The Palace Papers: Inside the House of Windsor-the Truth and the Turmoil. Spre surprindera familie regale, cartea trage cortina asupra acesteia, prin ani de cercetare și interviuri cu surse regale intime. Brown a vorbit cur edactorii publicației TIME despre cartea sa și despre familia regală.

„Povestea cu Meghan și Harry exploda în timp ce o scriam. Și asta a trecut prin explozii de oameni cu adevărat dispuși să vorbească. Dar apoi aveai perioade în care toată lumea era complet închisă. Așa că aș spune că au fost cele mai grele într-un mod ciudat.” declară Tina Brown, pentru publicația TIME.

Care a fost rolul lui Kate Middleton în relația dintre Prințul Harry și William

Printre rândurile acestei cărți apar dezvăluiri din interiorul familiei regale, dar și care a fost rolul lui Kate Middleton în relația dintre Prințul Harry și William. Una dintre dezvăluiri vorbește despre faptul că Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a încercat să ajute la repararea relației dintre Prințul William și Prințul Harry.

După interviul exclusiv acordat de prințul Harry și Meghan Markle lui Oprah Winfrey, în sânul familiei regale avea să fie săptămână destul de grea. În tot acest timp englezii încercau să își dea seama care va fi răspunsul în urma interviului bombă.

Regina Elisabeta a dat o declarație extrem de scurtă prin intermediul Palatului Buckingham, în care a spus că familia va aborda situația în privat. De cealaltă parte, Prințul Charles a ignorat reporterii și a râs de întrebările referitoare la dezvăluirile uluitoare din interviul soților Sussex. Singurul care a decis atunci să vorbească a fost chiar Prințul William:

„Noi nu suntem deloc o familie rasistă”, declara Prințul William. Faptul că a vorbit și a răspuns unui reporter a demonstrat că a simțit nevoia să-și apere familia. Kate Middleton, care a fost prezentă, a rămas tăcută pe acest subiect și nu a reacționat public.

Potrivit unor apropiați, faptul că Ducesa de Cambridge a fost târâtă în acest scandal este extrem de supărător. Ducesa de Cambridge crede că a făcut tot ce a putut pentru a încerca să rezolve relația dintre prințul Harry și prințul William.

„În spatele scenei, Kate a încercat din greu să fie un pacificator între William și Harry. A fost profund întristată de cearta dintre frați. Nu este clar ce anume a încercat ducesa să facă pentru a ajuta la atenuarea tensiunilor. Kate a fost incredibil de apropiată de Harry însuși, iar acum există distanță.”, au relatat apropiații ducesei

Nici până astăzi lucrurile nu s-a rezolvat. Un alt moment dur a fost că Prințul Harry și Meghan Markle nu au fost prezenți la jubileul reginei. Cu toate astea, Kate Middleton încă mai speră că cei doi se vor împăca într-un final. Când se va întâmpla asta? Nu există un răspuns încă.