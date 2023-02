Motivul pentru care Vica Blochina a participat la Survivor România. S-a aflat adevărul

Vica Blochina (47 de ani) este în lumina reflectoarelor de foarte mulți ani. Prin prisma aparițiilor sale la TV, românii și-au putut da seama că vedeta trăiește ca o regină. Nu puține au fost ocaziile când blondina s-a filmat la spa sau când își făcea tratamente corporale. Iată că fosta balerină și-a testat limitele la „Survivor România 2023”, acceptând să lase confortul de acasă pe jungla din Republica Dominicană. Întoarsă în România, s-a aflat motivul pentru care diva a participat la cea mai dificilă competiție a momentului.

Concurenta Vica Blochina a făcut parte din echipa Faimoşilor la „Survivor România 2023”. În emisiune, vedeta de 47 de ani a încercat să reziste cât mai mult timp, însă votul publicului a scos-o din joc. Deși a plecat acasă, deznodământul este unul fericit. Blondina își va relua viața luxoasă cu care s-a obișnuit și se va revedea cu familia. Odată ieșită din competiție, apropiaţii săi au dezvăluit motivele pentru care blondina a decis să participe la acest show de la Pro TV.

Vica Blochina trăiește de mai bine de 25 de ani în România, unde și-a construit confortul la care visează foarte multe femei. Fiind considerată o divă de București, mulţi dintre fanii emisiunii Survivor nu i-au dat prea multe şanse de reuşită, mai ales că probele sunt destul de dificile pentru oricine. Ei bine, vedeta s-a ambiționat, dorind să demonstreze tuturor că este o persoană puternică şi că poate face faţă tuturor provocărilor, potrivit unui apropiat.

„O cunosc foarte bine pe Vica și am văzut că îi era foarte greu. Condițiile de acolo sunt extrem de stricte, iar ea este învățată cu un confort anume, care este total la polul opus…Ce a trăit ea o lună acolo este de nedescris. M-am uitat seară de seară la emisiune, o cunosc foarte bine și vedeam în privirea ei neliniștea și starea de preocupare față de ceea ce a lăsat acasă. Este mult prea puternică și masca totul frumos, dar noi, cei care o cunoaștem, vedeam ce se întâmplă. Vica a participat ca să demonstreze că nu este persoana despre care se spune, este o învingătoare, chiar dacă a ieșit din cursă”, a declarat Florin Burescu pentru Click!.

Joi, 2 ianuarie, Vica Blochina a părăsit „Survivor România”, fiind eliminată de votul publicului. Blondina nu revine acasă cu mâna goală, ci, conform mai multor informații apărute în presă, cu 12.000 de euro, sumă încasată pentru patru săptămâni de participare.

„Pentru mine, această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a mărturisit Vica după ce a aflat că va pleca din concurs.