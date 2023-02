Ce avere are Vica Blochina. Fosta concurentă de la Survivor 2023 nu o duce rău deloc cu banii

Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România 2023, în cadrul ediției de miercuri, 1 februarie. Faimoasa a întrunit cele mai puține voturi din partea publicului, fiind nominalizată alături de DOC și Ada Dumitru. Blondina a primit o sumă frumușică de bani pentru participarea ei la Survivor. Ce avere are ea, de fapt.

Vica Blochina este una dintre cele mai controversate vedete din România, fiind renumită pentru trecutul ei tumultos, aparițiile televizate și relația ei controversată cu Victor Pițurcă, fostul selecționer al naționalei.

De când a părăsit competiția Survivor România 2023, urmăritorii ei din mediul online s-au întrebat care este situația financiară a blondinei, fiind curioși ce avere are. Vica Blochina nu s-a ferit și a abordat tema, demonstrându-le celor curioși că nu o duce deloc rău.

Mai exact, fosta amantă a lui Pițurcă a dezvăluit ce imobile deține, printre care a menționat patru apartamente, inclusiv propria locuință ce valoarează 300.000 de euro și 10 terenuri.

„Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri”, declara vedeta, acum ceva timp.