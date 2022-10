Motivul pentru care Rareş Bogdan poartă mereu batistă la sacou. Detaliul observat de puţini români: „Am peste 300”

Rareș Bogdan poartă mereu batistă la sacou. Cei mai mulți români au observat cum ținuta sa este mereu una de nota 10, dar puțini au sesizat un anumit detaliu în vestimentația sa. Cel din urmă a venit cu câteva mărturii interesante din viața sa în cadrul unei emisiuni. Ce a spus despre familie, colecția impresionantă pe care o deține și cum arată ziua perfectă pentru el? ,,Sunt un om care se simte extraordinar pe stradă. Din asta îmi iau energia”, a subliniat moderatorul.

Realizatorul Realitatea TV a vorbit în cadrul emisiunii ,,Acasă la oamenii Realităţii” despre viaţa, familia sa şi despre lucrurile care îl motivează. Acesta a mărturisit că a fost un copil foarte cuminte, a învățat foarte bine, dar în același timp era și revoluționarul clasei.

De asemenea, cel din urmă a subliniat că este genul de om care se simte extraordinar de bine pe stradă, mai cu seamă că adoră să poarte discuții cu taximetriștii atunci când are ocazia.

,,Am fost un copil foarte cuminte, am învăţat foarte bine, am fost olimpic, am avut note bune, dar am fost permanent omul care reprezenta clasa în senatul Universităţii, în cancelarii, eram revoluţionarul clasei. Sunt un om care se simte extraordinar pe stradă. Din asta îmi iau energia. Stau de vorbă cu taximetriştii care ştiu foarte multe, ştiu foarte bine oraşul”, a povestit el.