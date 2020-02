Oreste îi ia locul lui Rareș Bogdan, la Realitatea. Contract fabulos pentru cunoscutul jurnalist

Atunci când Rareș Bogdan a decis să lase televiziunea pentru o carieră politică, devenind europarlamentar, s-a creat un vid în grila de programe a Realitatea Plus, pe segmentul orar în care fostul jurnalist realiza ”Jocuri de putere”.

Acum, după o perioadă destul de lungă, mai-marii Realității Plus s-au gândit că ar fi cazul să readucă ăe tv, celebra emisiune, și l-au convins pe, la fel de celebrul, Oreste să-i ia locul lui Rareș Bogdan la cârma emisiunii. Prima emisiune, cu Oreste ca și moderator, va fi duminică, 1 martie, de la ora 21:00, urmând ca talk show-ul să fie și în cursul săptămânii, de luni până joi, de la ora 23:00. Oreste, la momentul deciziei lui Rareș Bogdan, a spus are încredere în candidatura acestuia, susținând că liberalul nu va dezamăgi. Cei doi sunt prieteni și dincolo de platourile de televiziune, iar Teodorescu este de părere că Rareș Bogdan e una din cele mai bune achiziții politice pe care le-a făcut Partidul Național Liberal în ultimii ani.

”Există o speranța uriașă în revenirea României! Ne trebuie doar o clasa politica înțeleapta, vizionara și cu drag de noi! Avem un potențial uriaș, dovada stau poveștile de succes din diaspora. Avem nevoie acasă de fratii noștri răspândiți pe întreaga planeta, dar ca ei sa vina trebuie sa avem o țara, un stat, o societate deschisă și cu dragoste de bine, de frumos…adică de Dumnezeu, nu un rai al infractorilor, semidoctilor, unde o Gașca de aventurieri politici amanetează România pe sute de ani…

Romanii din Italia, realizați de mulți ani, prosperi și relaxați in cel mai adevărat sens european nu au uitat România! Speranțele lor se îndreaptă timid către cei care pot începe reconstrucția României! Am fost primiți cu multa emoție și adevărata prietenie! 7 ani de emisiune ”Jocuri de Putere” au însemnat construirea unui pod de încredere între noi! Alegerile prezidențiale din 2014, 10 August 2018 și multe alte evenimente care au implicat diaspora au fost prezentate onest și acestea reprezintă o garanție in plus că Rares Bogdan nu va dezamăgi!”, scria Oreste pe facebook la acel moment.