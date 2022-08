Motivul pentru care Raluca Bădulescu şi-a făcut o nouă intervenţie. Mai rar recunoaşte o femeie aşa ceva

Raluca Bădulescu a susținut despre ea în multe interviuri faptul că este regina operațiilor estetice. Aceasta și-a schimbat imaginea incredibil în ultimii ani. Vedeta și-a tăiat stomacul, ulterior a început seria de îmbunătățiri pe care nu o va opri niciodată, a mai subliniat ea. Blondina a afirmat că va schimba orice își dorește la ea și că nu va ține niciodată cont de gura lumii. Fanii au aflat acum motivul noii intervenții chirurgicale. Unii dintre ei au rămas surprinși.

Raluca Bădulescu este unul din cele mai iubite personaje de pe micile ecrane. Aceasta a atins clar succesul după ce a ajuns în juriul emisiunii ,,Bravo, ai stil”. Majoritatea fanilor ei au rămas șocați atunci când au aflat vestea că s-a despărțit de partenerul alături de care își găsise liniștea după eșecul amoros cu tatăl băiețelului ei.

Ea a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul divorțului după 13 ani de relație și 6 de căsătorie. Șocul a fost și mai mare când s-a aflat că cei doi și-au refăcut viața la scurt timp după. Raluca Bădulescu a confirmat noua relație cu un doctor cu nu mai puțin de 20 de ani mai tânăr decât ea. Blondina a slăbit mult în ultima perioadă, iar asta a făcut-o să ia măsuri în ceea ce privește aspectul fizic.

Ea și-a făcut de curând o reconturare a feței, realizată cu cristale de calciu pentru rezultate spectaculoase și de durată. Mulți se gândesc la faptul că noile schimbări o țin cât mai aproape de o imagine mai tânără, astfel să poată ține pasul cu tinerelul pe care îl iubește acum. Cea din urmă a subliniat că trăiește o perioadă specială din viața sa, motiv pentru care vrea să fie mulțumită de tot și toate.

„V-am mai spus că vreau să-mi mai fac unele retușuri. Dacă la bust nu am cum să intervin, v-am mai povestit eu din ce cauză, am zis însă să profit de faptul că medicul chirurg estetician Iancu Morad are la cabinet tot felul de tratamente non invazive.

Trăiesc o perioadă specială a vieții mele, vreau să îmi placă ceea ce văd în oglindă, așa că am revenit la Morad, cel care mi-a fost alături în ultimii 10 ani și care îmi cunoaște foarte bine dorințele. El mi-a recomandat să facem Face Countouring, o intervenție care nu necesită operație, și care este în topul marilor staturi de peste hotare.

După doar câteva injectări, pielea lăsată s-a retras și am contur facial mult mai ferm, ca acum mulți ani. Mă deranja foarte tare linia mandibulară, care nu mai era fermă din cauza faptului că am slăbit mult în ultima perioadă”, a declarat Raluca Bădulescu, pentru ego.ro.