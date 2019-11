Motivul pentru care Oana Radu s-a îngrășat la loc, după ce slăbise miraculos. ”Sunt dependentă!”

Oana Radu a vorbit pentru prima oară despre motivul adevărat care a făcut-o să se îngrașe la loc. Artista a mărturisit de ce a ajuns din nou la peste 100 de kilograme, după ce și-a îndeplinit visul și a slăbit atât de mult.

Oana Radu, invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, a vorbit despre motivul care a făcut-o să ajungă de la 57 de kilograme la 104. Artista a trecut printr-o perioadă foarte grea, după ce iubitul său a murit incendiat. Solista încă se luptă cu stări depresive și are des atacuri de panică. Mai mult decât atât, anxietatea pune paie pe foc și nu o ajută deloc să revină la starea sa inițială.

Oana a dezvăluit că a fost dependentă de mâncare, lucru care s-a văzut când a revenit la imaginea primă din cadrul show-ului „Vocea României”, unde românii au remarcat-o. După ce iubitul său a murit, a decis să-și schimbe viața. La 25 de zile de la tragedie, Oana a hotărât că trebuie să lupte pentru ea, mai ales că acum nimic nu o mai poate opri, mărturisește ea.

„Eu sunt dependentă de mâncare, e ca un drog, acum am învățat să o țin în frâu. Orice fel de mâncare. M-am schimbat cu totul, din septembrie, nu mă mai gândesc la mâncare. Am învățat foarte multe de pe 13 septembrie. Am avut stări de anxietate. Sunt un om destul de anxios. Dacă rămâneam în starea pe care am avut-o, nu știu ce se alegea de mine. Nu pot să înțeleg de ce mi s-a întâmplat mie asta, dar sunt sigură că Dumnezeu a pregătit ceva foarte bun pentru mine. M-a ajutat foarte mult familia să-mi revin. Am fost la un psiholog, dar m-a băgat mai mult în ceață. Eu am găsit puterea în mine. Mi-a fost atât de greu și am fost atât de singură, chiar nu mai găseam vreo ieșire din situația în care eram”

Oana Radu