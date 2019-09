Oana Radu, mesaj tulburător, la 3 săptămâni de la moartea iubitului ei. ”Nu se va termina prea curând!”

Oana Radu a trasnmis un mesaj tulburător, la 3 săptămâni de la moartea iubitului ei. Artista a mărturisit că a trecut prin cea mai grea perioadă din viața ei și le-a mulțumit celor care au fost alături de ea în momentele grele.

Oana Radu, mesaj tulburător, la 3 săptămâni de la moartea iubitului ei

Iubitul Oanei Radu a murit, în urmă cu 3 săptămâni, după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova. Alin s-a stins din viață din cauza arsurilor care i-au acoperit 75% din suprafața corpului. Artista a fost cea care a făcut anunțul trist pe contul unei rețele de socializare, unde a primit mesaje de încurajare din partea fanilor.

„Iubitul meu a pierdut astăzi lupta cu viața. Vă mulțumim tuturor pentru toate mesajele și încurajările. Dumnezeu să te odihnească. Te iubesc”, a fost anunțul făcut de Oana Radu pe rețeaua de socializare. La 3 săptămâni de la tragicul eveniment, artista a găsit puterea să vorbească despre cea mai grea perioadă din viața ei și le-a dat un sfat celor care se află într-o relație.

„Mulțumesc pentru toate mesajele și pentru că ați fost alături de mine. Recunosc că am trăit cea mai grea perioadă din viața mea și încă o mai trăiesc pentru că acest coșmar nu se va termina curând. E foarte greu să mă ridic acum, sunt deja 3 săptămâni de când iubitul meu nu mai e. Am învățat foarte multe și au fost foarte multe. Am lângă mine oameni care simt că vor să mă ajute. Dacă aveți oameni lângă voi pe care simțiți că îi iubiți, spuneți-le-o, dacă vreți să îi îmbrățișați, faceți-o, pentru că s-ar putea să fie prea târziu mai târziu. Am trăit asta pe pielea mea și știu că nu mai e un clișeu, e adevărat”, a mărturisit cântăreața care a devenit cunoscută după participarea la emisiunea-concurs Vocea României.