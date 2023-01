Motivul pentru care Mihai Trăistariu nu vrea să înfieze un copil. Care este planul artistului (exclusiv)

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din breasla tânără din România. Artistul se bucură de multă recunoaștere. În ciuda succesului pe care-l are pe plan profesional, lucrurile nu îi merg bine pe plan personal. Motivul pentru care Mihai Trăistariu nu vrea să înfieze un copil. Ce a declarat solistul, în exclusivitate pentru redacția Impact-Playtech.

Mihai Trăistariu (43 ani) este un cunoscut cântăreț de melodii pop – și nu numai -, din țara noastră. De-a lungul timpului, a jonglat cu mai multe stiluri de muzică, printre care și romanțe. Solistul are o viață profesională foarte solicitantă, fiind mereu implicat în proiecte noi, care îi aduc, de altfel, venituri financiare substanțiale.

În ciuda succesului înregistrat pe plan profesional, Mihai Trăistariu nu are parte de o familie, așa cum și-a dorit. Cântărețul a fost implicat, de-a lungul timpului, în mai multe relații, dintre care unele chiar și de lungă durată. Totuși, nu s-a concretizat nimic care să conducă la căsătorie.

Artistul nu pare să știe, concret, ce îi merge greșit de nu a reușit să își întemeieze familia mult visată. Crede că a rămas singur și din cauza turneelor lungi. Sau poate că nu a căutat persoana potrivită, potrivit dezvăluirilor sale. Oricum ar fi, nu se dă bătut și este, în continuare, în căutarea sufletului pereche.

„Cu căsătoria încă nu sunt împăcat, pentru că am tot încercat. Am avut și relații de patru ani, de șapte ani… Am cam dat-o în bară, ceva nu funcționează. Ori nu caut pe cine trebuie, ori mă las doar căutat. E o problemă care trebuie rezolvată”, a declarat Mihai Trăistariu, într-o intervenție pentru redacția Impact-Playtech.