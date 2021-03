Mihai Trăistariu e devastat. A primit o lovitură grea, după ce s-a plâns la TV că nu mai are bani

Deși la începutul pandemiei era un răsfățat al sorții, ținând cont că făcuse investiții în imobiliare, domeniu care l-a ținut în viață în această perioadă. Pandemia a durat mai mult decât resursele; câștigurile din acest domeniu s-au dus, iar altele noi nu s-au mai întrevăzut. Cântărețul este nevoit acum să vândă tot ce are pentru a supraviețui. „Suntem uitați de lume.”

Cântărețul a întâmpinat probleme grave din punct de vedere financiar, precum colegii săi de breaslă. Nu de puține ori în ultima vreme s-a plâns că pandemia îl afectează, iar lipsa veniturilor se simte din ce în ce mai puternic.

Contactat de reporterii Antena Stars, Trăistariu a declarat că situația din prezent îl duce spre depresie, după ce a rămas fără bani pentru a-și satisface nevoile. Solistul a mai spus că niciodată nu s-a confruntat cu astfel de probleme și este nevoit să vândă toată munca adunată într-o viață pentru a trăi acum de pe o zi pe alta.

A trecut aproape un an și ceva de când s-a declanșat pandemia, iar noi, artiștii, suntem lăsați pe ultimul loc. Noi suntem firi mai sensibile și dacă Horeca a protestat, noi am rămas așa uitați de lume. Mie îmi este extrem de greu”, a mărturisit Mihai Trăistariu.

„Eu mi-am vândut un apartament, chiar nu vreau să îmi vând mașina ca să am ce mânca. S-a ajuns pea departe! În viața mea nu am trăit ce trăiesc acum! Recunosc cinstit că sunt în prag de depresie. Am ajuns într-un punct în care nu m-am imaginat vreodată.

Interpretul spune că, din cauză că nu poate cânta și nici nu are evenimente la care să participe, nu mai are bani nici măcar să-și cumpere haine sau pentru a se întâlni cu prietenii la terase, limitând pe cât posibil cheltuielile.

„Ajung să câștig un bănuț foarte mic și puțin și să-l drămuiesc cum în viața mea nu am făcut. Nu mi-am cumpărat haine de un an, nu am mai făcut nimic, nu ies la terase că nu pot să cheltui bani că nu am de unde. Am ajuns într-un punct în care nu m-am imaginat vreodată. Eu, ca artist, am făcut atâta istorie pentru muzica românească”, a mai povestit vedeta.