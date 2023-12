Vești bune pentru Mihai Trăistariu. Artistul a scăpat de o mare povară, ce le-a spus fanilor

Mihai Trăistariu poate răsufla ușurat după ce a scăpat de datorii! Solistul a anunțat că și-a lichidat un credit la bancă în valoare de 500.000 de lei. În ultimii trei ani a fost nevoit să facă eforturi uriașe pentru a plăti datoria.

Mihai Trăistariu și-a luat o piatră de pe inimă, după ce a scăpat de creditul la bancă. Cu cinci luni înainte de pandemie, artistul a luat 500.000 de lei de la bancă. Din nefericire, lipsa concertelor l-au adus în pragul disperării, iar plata creditului devenise o povară mare pentru el. Acum, Mihai Trăistariu a fost nevoit să-și vândă și casa în care a copilărit.

Pe rețelele de socializare, cântărețul și-a anunțat fanii că a reușit să lichideze creditul uriaș luat de la bancă. De acum înainte poate dormi liniștit!

„AM SCĂPAT DE DATORII !!! ???????? Sunt cel mai fericit om de pe Pământ! Am achitat azi ultimii 62.000 de RON… la bancă! Pentru prietenii mei de pe Facebook, care nu sunt la curent cu situația mea.

„Sunt complet reabilitat financiar” Împrumutasem în octombrie 2019… 5 miliarde de lei vechi de la bancă. 500.000 RON. M-a prins pandemia peste 5 luni. Mi-am vândut casa în care am locuit 20 de ani. Am mai dat atunci din datorii. Am mers cu ratele până azi… când sunt complet reabilitat financiar”, a transmis pe Facebook Mihai Trăistariu.