Motivul pentru care Maria Dragomiroiu nu va fi pe scenă de Sărbători. Îndrăgita cântăreaţă a recunoscut ce se întâmplă (Exclusiv)

Maria Dragomiroiu nu îi va încânta pe români la evenimentele sărbători. Aceasta își schimbă obiceiul de 45 de ani, iar fanii trebuie să se obișnuiască cu acest lucru. Vedeta a vorbit acum despre meseria pe care o practică de zeci de ani, dar și despre programul pentru Crăciun și Revelion. „,,Mulţumesc mereu bunului Dumnezeu pentru ceea ce mi-a oferit. Sunt momente pe care nu ai cum să le recuperezi”, a susținut cântăreața.

Maria Dragomiroiu este una din cele mai îndrăgite interprete de muzică populară de la noi, motiv pentru care nu a dus niciodată lipsă de evenimente. Solista este chiar mai dorită de români la concertele de Crăciun sau Revelion. Cu toate astea, vedeta a decis ca anul în curs să fie marcat de o schimbare în privința carierei sale.

Ea nu le va mai cânta fanilor de sărbători, ci își va petrece zilele importate doar în sânul familiei. Vedeta a ajuns la frumoasa vârsta de 67 de ani și este de părere că în ultima perioadă a devenit mai nostalgică. Tocmai din acest motiv artista vrea să pună mai mult accentul pe relația cu cei apropiați.

Cea din urmă a subliniat că în noaptea dintre ani o să fie alături de soț, copii și nepoți. Vedeta a menționat că momentele de pe scenă când toți ochii sunt ațintiți asupra sa sunt deosebite, dar sunt unele clipe ,,în care îmbrăţişarea copilului tău e cel puţin la fel de importantă”.

,,Mulţumesc mereu bunului Dumnezeu pentru ceea ce mi-a oferit. În primul rând am doi copii minunaţi, apoi patru nepoţi. Cred că anul acesta voi face o schimbare. În sensul că voi alege, cel mai probabil, să petrec în familie, alături de cei dragi. Sunt momente în viaţă pe care nu ai cum să le recuperezi.

Iar Revelionul e unul dintre aceste momente. Sigur, sunt de nepreţuit şi momentele sau clipele în care o sală întreagă, de 300 sau 3.000 de persoane se ridică în picioare şi te aplaudă. Şi-ţi sorb fiecare cuvânt şi fiecare notă.

Dar sunt momente în care îmbrăţişarea copilului tău e cel puţin la fel de importantă ca prezenţa celor 3.000 de oameni. Sunt momente pe care nu ai voie să le ratezi! Aşa că la finele acestui an obositor am să aleg, aproape sigur, o schimbare şi am să rămân acasă”, a povestit Mariaa Dragomiroiu, pentru impact.ro.