Ce a făcut Maria Dragomiroiu pentru soțul său. E un caz aproape unic, nu a mai așteptat

Maria Dragomiroiu și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 30 de ani. Dar, înainte de asta, artista l-a testat timp de mai mulți ani. Ce a făcut interpreta de muzică populară pentru partenerul ei?

Maria Dragomiroiu are o căsnicie de 30 de ani cu soțul ei. Cei doi se iubesc ca la început, deși înainte de a deveni parteneri cu acte, artista l-a supus pe bărbat unor teste, timp de patru ani de zile. Îninte de relația cu Bebe, actualul său șot, Maria Dragomiroiu trecuse printr-un divorț și avea și doi copii. Din acest motiv, artista a fost mult mai precaută în alegerea unui partener si l-a supus pe acesta unor probe, pentru a se convinge ca face alegerea potrivită. Dar, odată ce s-a convins de acest lucru, tot ea a afost cea care a făcut pasul de a-l cere în căsătorie.

Artista povestea care a fost criteriul după care si-a ales soțul. Ea susține că foarte importantă a fost potrivirea sufletească, iar atracția fizică a contat mai puțin.

„Cred că așa a fost destinul nostru să ne aducă împreună când aveam nevoie și eu și el. L-am ținut în probă patru ani. Eu am cumpărat verighetele. Pt mine toată viața a fost sufletul, apoi atracția fizică. Așa trebuie să fie când vrei să ai o familie frumoasă. Mereu sunt probleme, dar trebuie să știi să gestionezi totul”, a spus Maria Dragomiroiu într-o emisiune tv.

Mai demult, Bebe, soțul Mariei Dragomiroiu declara că pentru el a fost dragoste la prima vedere. El a fost uimit de frumusețea Mariei si nu-i venea a crede că a avut norocul de a întâlni o femeie atât de frumoasă. Acum, dupa 30 de ani se simte la fel de îndrăgostit.

„Eu am văzut-o la televizor și mi s-au lipit ochii de ecran, a fost dragoste la prima vedere. Și când am revăzut-o, am zis că ea este femeia visurilor mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos-o în cale. Ea este care lasă de la ea mereu, că-i place armonia, cu toate că eu îi spun că e bine să mai avem și discuții contradictorii”, a spus Bebe, anul trecut, într-o emisiune tv.