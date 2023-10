Motivul pentru care mama Deliei locuiește în aceeași casă cu fostul soț. Ce așteptări are Gina Matache de la următorul iubit: ”Nu-mi plac învechiții”

Mama Deliei Matache a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sa personală, cât și despre situația actuală, în care locuiește în același apartament cu fostul soț. Care este povestea din spatele acestei conviețuiri atipice? Gina Matache a povestit, de asemenea, ce așteptări are de la un nou iubit și ce condiții trebuie să întrunească.

Recent, Gina Matache a povestit în cadrul unui podcast despre viața sa personală, incluzând și destăinuri privind motivul pentru care ea și Ion Matache împart aceeași casă. Potrivit mamei artistei, fostul soț, care a fost timp de 20 de ani călugăr la o mănăstire de pe muntele Athos, a fost nevoit să se întoarcă în România, în 2018, din cauza unor probleme grave de sănătate.

Din păcate, tatăl Deliei a fost nevoit să facă o operație la rinichi, iar ulterior, să urmeze un tratament agresiv pentru organism, care a necesit recuperare continuă.

Interpreta de muzică populară a dezvăluit fără menajamente că fostul soț s-a confruntat cu probleme de sănătate și nu a avut unde să stea, atunci când a revenit din Athos. Cei doi locuiesc în camere separate, în calitate de simplii colegi de apartament.

În cadrul aceleiași intervenții, mama Deliei a povestit că după despărțirea de fostul soț, cei doi nu au făcut niciun partaj, considerând că nu au mare lucru de împărțit, mai ales că aceștia aveau un singur apartament cu două camere în București.

Pe de altă parte, mama artistei susține că nu are nevoie de mai mult spațiu pentru a locui, având în vedere cât de greu este să întreții curățenia într-o casă mai mare.

”Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii. Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare, pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea”, a mai dezvăluit Gina Matache.