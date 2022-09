Mama Deliei Matache, din nou împreună cu fostul soț. S-au mutat împreună din cauza suferinței, ce au pățit cei doi

Mama Deliei Matache este din nou împreună cu fostul soț, tatăl cântăreței. Cei doi au hotărât să se mute împreună din cauza suferinței. Ce au pățit cei doi, de ce suferă fiecare, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Se cunoaște faptul că Delia Matache își adoră părinții, pe Gina și Ion Matache. Cântăreața a avut mari emoții, în ultimii ani, din cauza gravelor probleme de sănătate ale acestora.

Mama ei, solista de muzică populară Gina Matache, a dezvăluit acum cum se simte după operația la brațul drept, dar a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu Ion Matache, tatăl Deliei, care a fost călugăr la Muntele Athos.

Gina Matache, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară, este tare îngrijorată că, după intervenția chirurgicală suferită în 2019, la brațul drept, atunci când medicii i-au extirpat o tumoare benignă, are dureri și acum.

„Nu prea sunt bine cu mâna, am avut o tumoare pe nerv, la rădăcina nervului, am scos-o dar nervul nu s-a mai refăcut 100%, a fost o tumoare benignă. Problema e că nu mai e la fel ca înainte, am contracturi musculare care sunt foarte dureroase, s-a scos la operație și un pic de mușchi, ca să curețe bine locul. E la mâna dreaptă, care e și de bază, nu mai pot face mare lucru prin casă, decât treburile mai ușoare. Nu mă ajută nimeni în gospodărie, nu am angajat o femeie, mi le fac eu, în ritmul meu”, a declarat Gina Matache, potrivit Ego.ro.