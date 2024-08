Motivul pentru care David Popovici nu știe câți bani are în cont: „Încerc să stau cât mai departe”

După închiderea oficială a Jocurilor Olimpice de la Paris, întregul lot olimpic al României s-a întors acasă. Printre primii care avea să revină era David Popovici, ajuns acasă cu o medalie de aur și una de bronz.

România are cu ce se mândri, David Popovici la cei 19 ani ai săi devenind un model pentru generația tânără, dar și pentru noi ceilalți. La această ediție a JO tânărul și-a adăugat în palmares un record olimpic și o medalie de aur în finala probei de 200 metri liberi, precum și o medalie de bronz în finala de 100 de metri liberi.

Așa cum anunțau autoritățile române, David Popovici va primi din partea statului român sume fabuloase pentru prestațiile sale din acest an, pe lângă sumele deja primite pentru realizările sportive din ultimii trei ani, cel puțin.

Astfel că, pentru medalia de bronz, statul îi va acorda suma de 60.000 de euro, iar pentru medalia de aur 140.000 de euro, plus renta viageră de peste 8.000 de lei, iar așa cum promitea omul de afaceri Ion Țiriac, va mai primi cadou și o mașină. Pe lângă aceste sume, David va mai primi partea COSR, suma de 200.000 de euro.

După cum ne-am așteptat, în urma prestațiilor sale sportive din acești ani competiționali, conturile tânărului sportiv român s-au rotunjit considerabil.

În același timp, este bine știut că una din caracteristicile sale este modestia, astel că banii nu au fost niciodată un motor în performanța sa sportivă din acești ani.

Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună”, a spus David Popovici, în interviul moderat de Dragoș Pătraru.

Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am.

Deși ajuns la vârsta maturității, tânărul sportiv recunoaște că de partea financiară se ocupă tatăl său, iar atunci când e nevoie, spune David, „Îmi spune detaliile de bază pe care i le cer eu”.

„Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu.

Mă ajută foarte mult asta, deoarece pot să am încredere absolută în el, fiind tatăl meu. Știu că banii sunt întotdeauna într-un loc potrivit. Am observat, la un moment dat, că discuțiile dintre mine și tatăl meu tindeau să fie îndreptate către zona asta și am uitat să avem discuții tată – fiu și m-am oprit. Trebuie să menții relațiile în viață și să dai cărbune.

Când uiți să dai cărbune, focul ăla la un moment dat o să se piardă”, a mai spus David Popovici.