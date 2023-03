Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au separat, după America Express. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu ne-am mai vorbit”

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au fost una din cele mai savuroase echipe de pe Drumul Aurului de la America Express. Cei doi parteneri au demonstrat, în nenumărate rânduri, că sunt o pereche bine sudată și că pot face față cu brio oricărei provocări. Cu toate acestea, la reîntoarcerea în România, aceștia au ales să stea separați timp de o săptămână. Iată de ce au ales să nu își mai vorbească.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au avut un parcurs remarcabil în cel mai dur reality-show al Antenei 1. Cei doi parteneri au până în semifinala America Express și au arătat că împreună pot trece peste orice obstacol.

Cele aproape două luni petrecute în condiții grele, cu probe dificile, care le-au pus răbdarea, nervii și iubirea la încercare, i-au făcut să se descopere mult mai bine unul pe altul și să realizeze că împreună pot muta și munții.

Echipa formată din Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu se numără prin printre cele trei ajunse în marea finală America Express, însă bătălia finală s-a dat între echipa Andreea Bălan și Andreea Antonescu și echipa Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Cei doi parteneri au fost invitați în cadrul emisiunii „Podcastito Express” de pe AntenaPLAY, acolo unde au vorbit pe larg, împreună cu câștigătorii competiției, despre experiența trăită în America Latină și despre momentul în care au sosit înapoi în țară.

Astfel, imediat după revenirea în România, actrița și juratul de la Chefi la cuțite au vrut să stea o perioadă despărțiți, pentru a-și putea aduna gândurile. Prin urmare, unul a plecat la munte, iar altul la mare.

„Cătălin: Eu după ce am venit acasă, am fugit o săptămână.

Doina: Tu te-ai dus la mare și eu m-am dus în munți. Nu ne-am mai vorbit o săptămână. Eu m-am dus undeva unde nu este semnal.

Cătălin: eu am ajuns să stau singur în Deltă (..) Mi-am dat un reset total. Pentru mine a fost un chin, am dat 14 kile jos”, au povestit cei doi, amuzați.