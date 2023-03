Doina Teodoru, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Scărlătescu: „Am făcut clic instant! E o persoană cu foarte mult șarm”/ EXCLUSIV

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu și-au testat limitele la “America Express”, reality-show-ul de la Antena 1, în urma căruia relația lor a devenit și mai puternică. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-au trăit în concurs, dar și lecția pe care au învățat-o acolo, precum și despre momentul de la Vama Veche, unde s-au cunoscut. Deși chef-ul a impresionat-o din prima clipă cu firea sa, cei doi s-au cuplat abia câteva luni mai târziu.

Doina Teodoru, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Scărlătescu

După experiența trăită la America Express alături de iubitul ei, Cătălin Scărlătescu, actrița Doina Teodoru spune că i-ar surâde încă o participare, întrucât mai are limite de depășit. Ea a venit luni seara, la Cineplexx Băneasa, împreună cu două prietene la avanpremiera filmului John Wick 4.

Cum ați perceput dincolo de camerele de luat vederi experiența de la America Express?

Tot timpul de dincolo de camerele de luat vederi îl petreceam dormind, pentru că trebuia să ne pregătim pentru următoarea cursă. Nu am apucat să ne dezmeticim exact, să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu noi decât după ce am plecat, la vreo câteva luni. Am început să ne amintim așa un pic, să pice în noi toate evenimentele alea, dar acolo nu ai când să îți dai seama, acolo ești focusat pe ce trebuie să faci.

Doina Teodoru: „A fost o zi fatidică pentru amândoi”

Care a fost cel mai greu moment pentru voi acolo?

Am avut o zi în care ne-am certat cred că toată ziua. A fost o zi fatidică pentru amândoi. Din asta am învățat că dacă nu faci echipă, dacă nu treci peste probleme, nu ai cum să reușești. Și aceea cred că a fost o lecție destul de bună pentru noi.

Ați mai repeta experiența să vă mai testați limitele într-un astfel de reality-show?

Oricând, pentru că ne-am descoperit niște limite acolo, am încercat să le depășim, pe unele le-am depășit, pe altele nu, dar dacă am mai avea o ocazie să mai împingem un pic limitele alea, eu aș zice „da” fără să clipesc!

Doina Teodoru: „Nu pot să zic că am făcut foamea în America Express”

Cum v-ați readaptat după America Express cu mâncarea? Acolo ați avut un anumit „tratament”.

Pentru mine a fost foarte simplu acolo, eu nu pot să zic că am făcut foamea în America Express, am avut câteva zile într-adevăr, în care nu am mâncat, dar în rest am găsit de mâncare peste tot. Nu mi s-a părut nimic complicat, nimic greu, adică eu tot salată mănânc! Nu știu ce să zic!

Dar Cătălin a suferit de foame?

Nu, nici Cătălin, nu mănâncă atât de mult Cătălin pe cât pare, chiar nu. Acolo a slăbit vreo 15 kg. S-a simțit foarte bine, nu-l mai durea genunchiul, a fost foarte bine pentru el.

Actrița este vegetariană de 5 ani

Tu ești vegetariană. A fost o decizie legată de sănătate?

Inițial am făcut niște experimente cu corpul meu, să văd ce funcționează mai bine pentru mine. După ce am văzut ce funcționează mai bine pentru corpul meu, am început să citesc un pic, să văd niște documentare, cumva să realizez ce se întâmplă. Eu vin dintr-o familie unde se mânca foarte multă carne, sunt din Moldova. Nu mai pot să mănânc animale, mi-e milă de ele. Nu le mănânci dacă le iubești! Sunt vegetariană de 5 ani.

Ai încercat vreodată să-l îndrepți spre calea asta și pe Cătălin?

Nu, cred că fiecare om trebuie să își aleagă calea, în funcție de ce nevoi are. Nu, nu l-am convins pe Cătălin de nimic. În general nu l-am convins de nimic și nici nu am încercat.

Deci v-ați adaptat tabieturilor fiecăruia.

Da, asta am făcut. Așa funcționează cel mai bine, e cel mai sănătos.

Care este calitatea pe care o apreciezi la el? Dar defectul care nu-ți convine?

Spontaneitatea cred că este și calitate și defect în același timp.

Pe plan profesional, ce faci? Unde te vedem?

Am multe spectacole care sunt făcute pentru turneu, dar mai joc și în București. Mă puteți vedea în: „Ispită pentru soțul meu”, „Barza domnului ministru”, „Gaițele”.

Doina Teodoru și-a ales profesia din copilărie

Ce te-a determinat să îți alegi meseria de actriță? Cine te-a influențat?

Nu știu, m-am hotărât undeva pe la 13 ani că vreau să fac asta. Am văzut un spectacol care m-a impresionat, care m-a trecut prin toate stările și din momentul acela am zis că mi-aș dori să pot face și eu asta cu oamenii, să le scot la suprafață emoții ascunse. De fapt, teatrul e o terapie în grup și noi suntem terapeuții de pe scenă.

Doina Teodoru: „E o persoană cu foarte mult șarm, e greu să nu-ți placă de el!”

Ce părere aveai despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunoști?

Nu știam mare lucru despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc. Deși suntem amândoi în televiziune, suntem în domenii complet diferite, suntem în lumi complet diferite. Până să-l cunosc efectiv, nu aveam nicio părere.

Țin minte că am făcut, la un moment dat, un sketch cu Andreas Petrescu despre Chefi la cuțite și eu eram concurenta și l-am întrebat pe Andreas: care-i treaba? Că eu tot vorbeam cu acest Cătălin Scărlătescu personajul. Ăsta cum e? „Păi vezi că e gagicar, din ăsta căruia îi plac gagicile foarte mult!” A, ok, deci așa să mă raportez la el! Deci cam asta știam eu despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc.

Și când l-ai cunoscut, care au fost impresiile? Știu că v-ați întâlnit la mare, la Vama Veche.

Da, la Vama Veche ne-am întâlnit. A fost foarte fun! Am făcut clic instant! E o persoană cu foarte mult șarm, e greu să nu-ți placă de el! Relația noastră nu a început pe malul mării, cu siguranță! A început câteva luni bune mai târziu, acolo doar ne-am cunoscut!

Întâmplarea a făcut să ne revedem la niște petreceri în câteva rânduri și acolo am reușit să ne cunoaștem un pic mai bine, după care am început să ieșim doar noi și acolo ne-am cunoscut și mai bine! Și am hotărât că vrem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine!

Video: Daniel Bălan