Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu nu s-a mutat din România. E o surpriză pentru toată lumea

Cătălin Scărlătescu este recunoscut pentru zecile de locuri pe care le-a vizitat, dar și pentru pasiunea lui privind insulele grecești.

Celebrul bucătar s-a plimbat peste tot prin lume, dar a decis să rămână în România. După ce a văzut peste 50 de țări, juratul de la Chefi la Cuțite a vorbit despre motivul pentru care a ales să nu părăsească niciodată România definitiv.

El a lucrat în mai multe țări, printre care Italia, acesta fiind și locul unde a pornit de jos, din cauză că nu cunoștea limba.

Mai apoi, am lucrat pe vapor. M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de patru zile”, a povestit celebrul bucătar.

A plecat apoi în Germania, unde a început să gătească în restaurante cu pretenții. A gătit în multe bucătării din Europa și din fiecare a avut ceva de învățat.

Totuși, inspirația lui vine din România, iar asta după ce a mâncat și gătit în multe restaurante. De ce nu s-a mutat Cătălin Scărlătescu din țară?

„Există o zonă care mă inspiră zilnic, se numește România. Chiar am ajuns la concluzia, după ce am mâncat şi am muncit în foarte multe restaurante, că cea mai bună mâncare este la români acasă şi nu se află încă în restaurante.

Sunt fascinat de tot ce înseamnă această țară şi nu ratez nicio ocazie de a străbate ţara asta minunată în căutare de mâncare fabuloasă.

În Dobrogea am descoperit nişte doamne cu mâini absolut miraculoase, care întind nişte foi de plăcinte cât patul, în Maramureş am gătit la foc cu bătrânii satului, care mi-au arătat secretele lor, la stână am mâncat cel mai gustos bulz din viaţa mea.

România e fabuloasă, iar mâncarea noastră, la fel!”, a spus el într-un interviu pentru Revista Viva!