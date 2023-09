Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu a putut părăsi țara vara asta. Iubita lui Gabi Bădălău a făcut sacrificii: “Am fost prinsă aici” EXCLUSIV

Prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, Bianca Drăgușanu a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Iubita lui Gabi Bădălău a vorbit despre cea mai scumpă bijuterie pe care a primit-o! Bianca este o femeie greu de impresionat, însă se pare că are o slăbiciune atunci când vine vorba de bijuterii. Fie că este vorba despre o bijuterie scumpă sau ieftină, vedeta se bucură când primește un astfel de cadou, însă ea spune că nu ar rămâne niciodată impresionată! Bianca recunoaște că nimeni și nimic nu o mai poate suprinde! În exclusivitate pentru Playtech Știri, blondina ne-a dezvăluit cele mai importante secrete!

Bianca Drăgușanu are o slăbiciune atunci când vine vorba despre bijuterii! Ori de câte ori își face apariția, ținutele vedetei sunt accesorizate mereu cu bijuterii valoroase. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Bianca a dat din casă și ne-a spus cum ar putea rămâne impresionată când vine vorba de cadouri.

“Am acest colier, această cruciulită, acest inel și acești cercei… Adică, toate sunt prețioase pentru că au diamante și bijuteriile sunt prețioase cu diamante. Nu știu care este cea mai valoroasă bijuterie pe care am primit-o, nu am stat să mă gândesc la asta.

Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav începe școala. Sofia, elevă în clasa întâi: “Eu am emoții” Mâine, 4 septembrie, va fi o zi importantă pentru Bianca Drăgușanu și Victor Slav! Fiica lor, Sofia este, oficial, elevă în clasa întâi. Bianca Drăgușanu ne-a vorbit în exclusivitate despre fiica ei:

“Am foarte mari emoții! Am pregătit aproape totul, mai puțin rechizitele, pentru că doamna învățătoare nu ne-a dat încă lista, dar avem timp să le cumpărăm, oricum cumpărăm mereu câte ceva. Sofia nu este emoționată, eu sunt. Am fost și anul trecut, când a intrat în clasa zero, sunt și acum.”, ne-a mai spus vedeta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Vara aceasta, Bianca Drăgușanu nu a mai plecat în destinații de lux, ci a rămas în România. Mai mult decât atât, nu a fost nici în viztă la propia locuință din Dubai. Vedeta ne-a spus motivul pentru care nu a putut părăsi țara.

“Vara asta am fost doar la mare în România. Nu am plecat, pentru că am fost prinsă cu niște situații pe aici și am preferat să rămân aici. Am timp să călătoresc. Dacă sunt sănătoasă, pot să merg unde vreau eu. Cea mai frumoasă destinație în care am fost este Maldive.

Dubai îmi place foarte mult, tocmai d-asta mi-am cumpărat o casă acolo. Am cunoștințe care locuiesc acolo, este foarte diferit să fii turist sau să locuiești acolo. Am fost de multe ori și știu foarte bine ce se întâmplă, nu am cum să mă autopăcălesc.”, ne-a mai spus iubita lui Gabi Bădălău, în exclusivitate pentru Playtech Știri.