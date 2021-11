Motivul pentru care Anca Pandrea și-a dezmoștenit fina. A rupt orice legătură EXCLUSIV

Încă de pe vremea când trăia Iurie Darie, acrița a decis ca averea sa, mai précis casa în care locuiește, situată în buricul capitalei, să-I revină după moartea sa Siminei, finuței pe care o botezase împreună cu parteneul său. La ceva ani distanță însă, Anca ne-a mărturisit că și-a schimbat hotărârea, după ce tatăl fetiței i-a transmis că nu-i plac cimitirele și a evitat să meargă și să o ajute să aibă grijă de mormântul lui Iurie Darie.

Anca Pandrea locuiește într-o casă care valoreaza 100.000 de euro, situată chiar langa Spitalul Floreasca, ce îi fusese lăsată moștenire de către bunica ei din partea tatalui. La scurt timp după moartea lui Iurie Darie, actrița anunța că-și va face testamentul iar beneficiara averii sale va fi Simina, pe atunci o fetiță de patru ani, singura finuță pe care o botezase aceasta împreună cu partenerul său.

S-a lipit de sufletul nostru, iar cu părinții ei ne înțelegem și ne ajutăm. Când am avut centrala stricată în casă, finul meu a adus pe cineva și am montat una nouă. O să stau în casa asta până mor, apoi o să fie casa finuței”, declara Anca Pandrea, în urmă cu ceva timp.

„M-am gândit la treaba asta că eu nu am copii și cui va rămâne casa, așa că l-am întrebat pe Iura dacă are ceva împotrivă să i-o dăm finuței noastre. A acceptat și s-a bucurat. A fost gând la gând, așa că am donat-o finuței încă de când era Iura în viață. Noi o iubim tare mult pe cea mică.

Artista și-a schimbat însă total decizia, la câțiva ani după decesul lui Iurie Darie, iar în prezent nu mai păstrează legătura cu părinții fetiței. Astfel, casa și averea sa nu vor mai ajunge în proprietatea finuței, ci va deveni casă memorială.

”Taica-su mi-a zis că nu-i plac cimitirele, după ce a murit Iura, când i-am întrebat dacă merg cu mine la mormânt. Nu am vrut să mai aud de el, de ceva timp am rupt orice legătură. Am prietene care m-au ajtat mult atunci când eu nu am putut s ajung la Iura la mormânt.

S-au dus ele și au făcut tot ce trebuie. Nu am putut să mă duc luna asta, când s-au făcut nouă ani de la moartea lui. Abia ieșisem din izolare, că am avut Covid, iar afară era frig”, a declarat Anca Pandrea pentru playtech.ro