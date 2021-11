Anca Pandrea, grave probleme de sănătate. L-a sunat urgent pe Gigi Becali: ”Am căzut în casă, m-am lovit”

Anca Pandrea trece prin clipe cumplite. În vârstă de 75 de ani, una dintre cele mai mari actrițe ale României are probleme serioase de sănătate. Până și controversatul latifundiar Gigi Becali a sunat-o pentru a se interesa de starea ei. Cuvintele ei au emoționat o țară întreagă.

Celebra actriță Anca Pandrea trece printr-o perioadă nefastă a vieții sale. Marea artistă în vârstă de 75 de ani suferă îngrozitor din cauza problemelor de sănătate cauzate de infectarea cu noul coronavirus, boală care a izolat-o în casă.

Fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie a declarat că s-a simțit rău după ce a fost diagnosticată pozitiv cu COVID. Anca Pandrea a avut parte de incidente chiar în intimitatea propriei case, acolo unde s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se.

Actrița a mărturisit că s-a emoționat foarte tare atunci când patronul FCSB Gigi Becali i-a dat telefon pentru a afla starea ei de sănătate și pentru a o întreba dacă are nevoie de ceva. Latifundiarul din Pipera i-a trimis medicamente pentru tratament.

„Am fost plecată cu taxiul la mai multe spitale, ca să-mi fac un set de analize. Pe drum cred că m-am îmbolnăvit, probabil că am luat virusul din aer. Mi-a fost foarte rău, am căzut în casă, m-am lovit foarte rău şi sunt plină de vânătăi. Şi prietenii mei au avut probleme. Acum sunt acasă. M-a sunat Gigi Becali, ca să mă întrebe dacă am nevoie de ceva şi m-a ajutat cu medicamente”, a declarat Anca Pandea, în exclusivitate pentru click.ro .

Aceasta nu este prima dată când marea artistă s-a confruntat cu o sănătate mai șubredă. La începutul lunii septembrie, Anca Pandrea a leșinat pe stradă și a fost transportată de urgență la spital. Actrița s-a simțit rău după ce a vizitat o mânăstire din Brașov.

„De obicei nu merg în vacanțe, prefer să rămân acasă, cu Iura al meu. Plus că este și situația care e cu pandemia. Am făcut o excepție, am plecat cu două prietene la Brașov, să mai schimb aerul.

Am vizitat mai multe locuri, am fost la o biserică, totul a fost frumos. Când ne-am întors de la lăcașul sfânt, unde ne-am rugat, am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt. Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira.Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău.”, declara Anca Pandrea, acum ceva timp.