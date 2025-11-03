Motivul pentru care Amalia Bellantoni şi-a agresat vecinii. De la ce ar fi plecat scandalul? Povestea nu este una nouă

Un incident petrecut într-un bloc din București a readus în atenție un conflict vechi, care mocnea de ani de zile între două familii. Ceea ce părea o simplă neînțelegere între vecini s-a transformat, în timp, într-o serie de dispute legale și acuzații grave. În centrul scandalului se află Amalia și Domenico Bellantoni, proprietarii restaurantului „Belli Siciliani”, care au ajuns acum să fie anchetați de poliție după un nou episod tensionat.

Tensiuni vechi care au explodat în plină zi

Un nou scandal a zguduit Capitala la începutul acestei săptămâni, după ce Amalia și Domenico Bellantoni au fost încătușați și duși la audieri. Cei doi soți, cunoscuți pentru restaurantul „Belli Siciliani” din Sectorul 2, sunt acuzați de lovire, alte violențe și furt calificat, într-un conflict care a pornit de la o dispută de durată cu vecinii lor, un cuplu de vârstnici.

Incidentul violent, petrecut luni seară, nu a apărut din senin. Potrivit surselor Cancan, tensiunile dintre familia Bellantoni și vecinii lor au început încă din anul 2020 și au fost alimentate de probleme legate de funcționarea terasei restaurantului aflat la parterul blocului.

De la procese la acuzații de agresiune

Conflictul dintre părți a ajuns de mai multe ori în instanță. Vecinii au cerut restricții pentru accesul prin curtea comună și închiderea parțială a terasei, reclamând disconfortul provocat de activitatea restaurantului. Totuși, magistrații Judecătoriei Sectorului 2 au respins o mare parte dintre solicitările acestora, permițând localului să funcționeze în continuare, dar cu anumite limitări.

Hotărârea instanței a stabilit, printre altele, ca terasa din curtea comună să fie închisă, însă bucătăria restaurantului a putut rămâne activă. Totodată, firma „Belli Siciliani Ristorante S.R.L.” a fost obligată să demonteze anumite panouri publicitare și să plătească vecinilor despăgubiri de peste 8.500 de lei, precum și cheltuieli de judecată.

În ciuda deciziei, nemulțumirile nu s-au stins. Vecinii au acuzat de-a lungul timpului că ar fi fost agresați verbal și chiar fizic de familia Bellantoni, iar conflictul s-a amplificat treptat, culminând cu un episod violent la sfârșitul lunii octombrie.

Ce s-a întâmplat în seara scandalului

Pe 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:50, polițiștii Secției 8 din București au fost alertați printr-un apel la 112. O femeie de 66 de ani a reclamat că ea și soțul său, în vârstă de 67 de ani, ar fi fost agresați fizic în propria curte, situată în Sectorul 2.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea ar fi avut loc în jurul orei 19:30, când cei doi vârstnici au fost loviți cu pumnii, picioarele și chiar cu un obiect contondent. În urma incidentului, victimele au acuzat dureri la nivelul capului și al membrelor inferioare și au declarat că în timpul conflictului le-au fost furate mai multe telefoane mobile.

Cei doi soți agresați au depus plângeri penale, iar poliția a deschis o anchetă pentru clarificarea circumstanțelor. Sursele indică faptul că principalii suspecți sunt Amalia și Domenico Bellantoni, acuzați de comiterea faptelor.

Decizia instanței care a inflamat spiritele

În motivarea deciziei pronunțate anterior de Judecătoria Sectorului 2 se arată că familia Bellantoni a fost obligată la plata despăgubirilor și la îndepărtarea mai multor elemente publicitare montate în curtea comună. De asemenea, instanța a impus încetarea activității terasei amenajate în acel spațiu, dar a respins solicitarea vecinilor privind închiderea completă a restaurantului.

Magistrații au mai stabilit ca soții Bellantoni să suporte o parte din cheltuielile de judecată, inclusiv onorariile avocaților și taxele aferente procesului. Totuși, deși hotărârea a fost clară, vecinii au susținut că prevederile nu au fost respectate întocmai, iar conflictele au continuat să apară în timp.

Ancheta continuă

După incidentul violent, polițiștii au intervenit în forță la domiciliul familiei Bellantoni, iar cei doi soți au fost încătușați și duși la audieri. În prezent, aceștia sunt cercetați pentru furt calificat, complicitate la furt și lovire sau alte violențe.

Cazul a reaprins discuțiile despre relațiile tensionate dintre proprietarii de localuri și vecinii lor din blocurile vechi ale Capitalei, acolo unde activitățile comerciale duc adesea la dispute interminabile.

Rămâne de văzut care va fi decizia procurorilor în acest caz, însă un lucru este sigur: conflictul dintre Amalia Bellantoni, soțul său și vecinii lor nu pare să se stingă prea curând.