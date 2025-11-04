Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
04 nov. 2025 | 09:35
de Violeta Badea

Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”

News
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă?
3imagini
Amalia Bellantoni. Sursa foto: Facebook

Situație tensionată în Capitală, după ce Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost ridicați de mascați și duși încătușați în fața judecătorilor. Cei doi sunt acuzați că ar fi agresat și deposedat de telefoane doi vecini în vârstă, în Sectorul 2. La ieșirea de la audieri, fosta concurentă Chefi la cuțite a lansat acuzații grave la adresa forțelor de intervenție, susținând că cei doi copii ai săi ar fi trecut prin momente traumatizante în timpul descinderii.

De ce a fost ridicată familia Bellantoni

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost duși la audieri în dimineața zilei de 3 noiembrie 2025, după un incident care a avut loc cu o seară înainte. Potrivit autorităților, vedeta și partenerul ei ar fi agresat doi vecini, în vârstă de 66 și 67 de ani.

Victimele au acuzat lovituri cu pumnii, picioarele și chiar cu un obiect contondent, iar telefoanele lor ar fi fost confiscate. Mai mult, există și un al treilea suspect, despre care s-a spus că ar fi lovit una dintre victime cu o coadă de mătură.

Conform relatărilor vecinilor, disputa ar fi degenerat rapid, forțându-i să sune la 112. Poliția a intervenit, iar în urma cercetărilor, soții Bellantoni au fost ridicați și duși la audieri în cătușe.

Avocatul Amaliei Bellantoni, dezvăluiri despre scandalul în care a fost implicată vedeta. "Este al 11-lea proces. Nu există niciun furt"
Motivul pentru care Amalia Bellantoni şi-a agresat vecinii. De la ce ar fi plecat scandalul? Decizia autorităţilor în cazul vedetei. Update

Ce a decis instanța și ce spune Amalia Bellantoni după audieri

La ieșirea de la tribunal, Amalia Bellantoni a declarat că judecătorii au decis plasarea ei în arest la domiciliu, în timp ce soțul ei va rămâne în arest pentru 30 de zile. Aflată vizibil tulburată, aceasta a spus că își dorește să demonstreze nevinovăția familiei și să își protejeze copiii, care au asistat la intervenție.

Fosta concurentă de televiziune a apărut în fața presei însoțită de cei doi băieți, care păreau afectați emoțional de evenimente. Femeia a susținut că a fost tratată nedrept și că familia ei ar fi fost supusă unui abuz în timpul descinderii, relatează spynews.ro.

Ce ar fi pățit copiii? Acuzațiile șocante făcute de fosta concurentă Chefi la cuțite

Cea mai gravă acuzație lansată de Amalia Bellantoni face referire la modul în care ar fi fost tratați copiii ei în timpul intervenției mascaților. Vedeta susține că, la ora 6 dimineața, cei mici ar fi fost scoși afară doar în lenjerie intimă și așezați pe un scaun metalic.

”Copiii au fost în chiloței scoși în curte la ora 6 dimineața și așezați pe un scaun de fier și în fața lor, individul de la servicii speciale mi-a aplicat piciorul pe gât și, atunci când a intrebat soțul de ce am cătușe, răspunsul a fost că vorbesc prea mult“, a mărturisit Amalia Bellantoni.

Declarațiile au ridicat mari semne de întrebare și au amplificat controversa din jurul cazului. Momentan, Poliția nu a oferit un răspuns oficial cu privire la acuzațiile vedetei, iar ancheta continuă.

Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro
Stiri social
acum 2 ore
Horoscopul zilei de marţi, 4 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să evite suprasolicitarea
Horoscopul zilei de marţi, 4 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să evite suprasolicitarea
Horoscop
acum 16 ore
Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați
Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați
Social
acum 19 ore
Monica Gabor, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Irinel Columbeanu în timpul vizitei în România
Monica Gabor, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Irinel Columbeanu în timpul vizitei în România
Monden
acum 19 ore
