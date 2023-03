Motivul pentru care Alina Pușcaș a renunțat la cariera sa. Cu ce se ocupa înainte de a deveni celebră: „Nu e cazul să mă lupt cu morile de vânt” EXCLUSIV VIDEO

Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” a luat contact cu Capitala în urmă cu 21 de ani, când s-a înscris la facultate. Nehotărâtă în ceea ce privește viitorul ei profesional, șatena a renunțat la Facultatea de Științe Politice în favoarea unei cariere în Turism. Playtech Știri îți prezintă în exclusivitate motivul pentru care Alina Pușcaș a renunțat la cariera sa, deși pornise cu gânduri mari și avusese o ascensiune spectaculoasă.

Alina Pușcaș a lucrat în modelling și, deși s-a bucurat de succes, și-a dorit să își continue studiile și să aibă o meserie, conștientă fiind că modelling este doar o etapă temporară în viața ei.

„În 2002 am venit în București, pentru că m-am înscris la facultate. Am început facultatea de Științe Politice, nu mi-a plăcut deloc, am renunțat la ea după puțin timp, sub un an, și m-am înscris la Facultatea de Economia Turismului și pe aceasta am terminat-o. Am făcut și pregătire IATA, am luat și diploma IATA după un examen de 8 ore, groaznic, a fost un examen online practic făcut cu Montreal-ul, foarte greu, dar m-a ajutat prea puțin pentru că am renunțat ulterior și la partea de Turism, am lucrat în jur de doi ani”, ne-a povestit Pușcaș.