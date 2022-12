Alina Pușcaș, întrebată de fiica ei ce face cu soțul în dormitor. Cum i-a explicat după ce au fost prinși: „Trebuie să obișnuim copiii” VIDEO EXCLUSIV

Alina Pușcaș și-a cunoscut sufletul pereche, pe medicul stomatolog Mihai Stoenescu, în urmă cu 8 ani. Încă de la începutul relației, cuplul a ținut cont de sfatul nașei lor să se surprindă reciproc, iar escapadele au devenit un tabiet în viața lor, chiar dacă între timp sunt părinți și au 3 copii. În exclusivitate, pentru Playtech Știri, vedeta de la Antena 1 ne-a povestit despre familie, dar ne-a spus și cum se simte, acum, după ce a fost internată din cauza unor probleme la rinichi.

Aflată la al doilea mariaj, prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva” (Antena 1) știe cum să mențină flacăra pasiunii în cuplu. De fapt, încă de la începutul relației, îndrăgostiții s-au obișnuit să se surprindă reciproc, fie cu o escapadă de o noapte, la un hotel din Captală, fie cu vacanțe în țară sau în străinătate. Acest obicei l-au păstrat și după ce au devenit părinți:

Alina și Mihai au împlinit în noiembrie opt ani de când sunt împreună. Cuplul și-a oficializat relația în 2019, la ceremonie participând toți cei trei copii, Alex, Melissa și Iris. Vedeta TV a mai fost căsătorită cu Viktor Bieltz, de care s-a despărțit după 5 ani, dintre care unul de mariaj. Ulterior, l-a întâlnit pe medicul stomatolog Mihai Stoenescu cu care și-a întemeiat o familie și alături de care este fericită.

Prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva” este mamă a trei copii și are ajutor la creșterea lor. Vedeta demonstrează că este o persoană organizată, astfel încât să îmbine viața de familie cu cea profesională:

,,Într-un weekend, am rămas cu soțul în cameră dimineață un pic mai mult și, la un moment dat, am ieșit din cameră și Melissa mă întreabă: Dar ce ai făcut acolo? De ce ați stat închiși în dormitor? Păi am stat și eu cu tati, m-am pupat și eu un pic cu el! A, ok!

Deci ei sunt niște copii foarte înțelegători și tocmai pentru că de foarte mici le-am explicat destul de matur ce trebuie să se întâmple în general ca să fie totul în regulă și frumos și armonios, acum li se pare ceva normal așa.

Așa ar trebui să obișnuim copiii, de fapt, cu lucruri din astea care să aibă legătură cu iubirea, cu atmosfera frumoasă, cu familia, nu cu scandaluri, certuri. Toți avem mici divergențe, discuții”, ne-a mai declarat, pentru Playtech Știri, Alina Pușcaș.