Monstrul din Caracal a vorbit! Ce a mărturisit despre momentul în care a băgat-o pe Alexandra în casa lui

Gheorghe Dincă a recunoscut cum a prins-o, violat-o și omorât-o pe Alexandra Măceașanu, dar ceea ce nu se știa era cum a reușit să o mute din mașină în casa lui fără ca nimeni să-și pună semne de întrebare. Criminalul din Caracal a dezvăluit astăzi cum a procedat când a adus-o pe Alexandra în Casa Groazei.

Gheorghe Dincă le-a mărturisit anchetatorilor despre momentul în care a transportat-o pe Alexandra Măceșanu din vehicului său în casa în care tânăra și-a găsit sfârșitul. La momentul acela, fata fusese deja bătută și zăcea inconștientă pa bancheta din spate a ocaziei în care credea că s-a urcat.

Lucru care l-a speriat pe Dincă atunci au fost două polițiste care se aflau la o mică distanță de el. Pe strada Craiovei, la două case de imobilul criminalului era o înmormântare. Alături de vecinii adunați acolo erau și două polițiste care supravegheau zona.

„Acasă, am oprit pe dreapta pe drum, fata fiind aplecată cu capul înainte, rezemată în scaunul din faţă. Am văzut în apropiere două femei poliţist şi m-am temut că eu sunt urmărit. Am traversat strada şi am mers şi am deschis porţile”

Gheorghe Dincă